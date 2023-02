Gioie e dolori di ricarica con la 500e, in un viaggio invernale. Ce le racconta Pier Francesco, spiegando che il problema non è l’auto, ma i capricci delle app che…

di Pier Francesco Batzella

“Sono il soddisfatto possessore da oltre 6 mesi di una 500 elettrica, utilizzata quasi esclusivamente in un contesto cittadino. Dopo l’esperienza estiva in Sicilia, decido di metterla alla prova anche su percorso invernale, organizzando, in occasione del Carnevale di Viareggio, un weekend a Lucca“.

Gioie e dolori di ricarica in un viaggio in Toscana

360 km lungo la S.S.1 Aurelia che, con una endotermica, si percorrono in circa 4 ore, rispettando i numerosi limiti di velocità del tratto Roma-Grosseto, sistematicamente presidiato dalle Forze dell’Ordine. Ormai sono un guidatore elettrico, anche se cittadino, e l’ansia da autonomia è quasi guarita. L’organizzazione del viaggio, molto più semplice di quello estivo siciliano, avviene con una rapida occhiata al tracciato ed alle postazioni ultra-fast disponibili. Forte dell’esperienza estiva, oltre alla disponibilità di tutte le app dei maggiori provider, mi sono munito di una card dell’integratore Nextcharge, il migliore per l’individuazione delle colonnine. E di un abbonamento flat Enel-X (45€/mese per 145 kWh), che utilizzo con la Card virtuale disponibile nella app JuicePass sul cellulare. Un venerdì mattina di inizio febbraio, con 3°C, alle 8,40, tra gli ultimi pendolari in movimento verso i posti di lavoro, in compagnia di mia moglie, imbocchiamo l’Aurelia. Direzione: Grosseto.

Prime due ricariche ok, con l’app di Enel X Way

La statale fino a Grosseto è tempestata di limiti, che abbassano la velocità media. In poco più di 2 ore percorriamo 180 km e arriviamo alla prima ricarica prevista, una hyperfast di Enel X Way. È “brandizzata” Q8, in una stazione di servizio presso lo svincolo della statale sulla Rosellana. Avviamo senza problemi la ricarica con l’app JuicePass e in 26 minuti ricarichiamo i 25kWh necessari a portare la batteria dal 18 all’85%. Potenza effettiva: 58kW. Ripartiamo per Lucca, ma è necessaria un’ulteriore sosta rapida a Cecina. Dove, dopo altri 100 km, ripristiniamo l’autonomia da 32 a 72% per arrivare senza patemi d’animo. La ricarica di Cecina è vicina allo svincolo dell’Aurelia. La potenza di ricarica non è esagerata, ma ad una media di 41kW completiamo l’operazione in 15 minuti. Ripartiamo per Lucca e arriviamo alle 13:25. In definitiva: impiegate 4h e 45m per fare 360 km in tranquillità e nel rispetto del Codice. La tariffa flat ha reso la cosa vantaggiosa: consumati solo 40 dei 145 kWh mensili disponibili nell’abbonamento.

Nelle ricariche in DC potenza media di 41 kW

Lucca è a misura d’uomo, per cui l’auto rimarrà parcheggiata in albergo per tutto il week end: anche Viareggio si raggiunge con 25 minuti di treno. Riprenderemo l’auto solo la sera prima della partenza, quando utilizzeremo una colonnina cittadina in AC per la ricarica per il ritorno. Il caricatore AC della 500 ha una potenza massima di 11kW, nelle 2 ore e 40 necessarie per arrivare al ristorante e cenare riusciremo a caricare solo 25 kWh. Portando la carica all’ 87%, ma sufficiente a rimetterci in viaggio. Il ritorno prevede una deviazione per visitare Borgo a Mozzano, con il medievale Ponte del Diavolo. Circa 50 km in più sul percorso. Dopo la sosta, la prima ricarica sarà di nuovo all’Enel X di Cecina: ci arriviamo 130 km dopo l’ultima ricarica con batteria al 19%. La postazione non offre granché. Dopo 20 minuti e 14 kWh ricaricati, (potenza media di 41 kW), ripartiamo con batteria 50% per una sosta più comoda all’area ENI di Scarlino: c’è un‘Ultrafast Ionity.

Arrivo alla Ionity: istruzioni solo in inglese e non c’è app che funzioni…

Fino a qui tutto era filato liscio e senza intoppi, ma nella comoda e veloce stazione di ricarica direttamente sulla S.S. Aurelia le cose non vanno come dovrebbero. Arriviamo e parcheggiamo in uno dei 4 stalli disponibili, dove la colonnina stranamente si presenta in inglese e non c’è verso di riconfigurarla in italiano. Forse questo avrebbe già dovuto mettermi in guardia, ma, non spaventato dalla lingua, seguo i comandi sul display. Il primo problema è il mancato riconoscimento della Card digitale ENEL. Provo e riprovo, niente: mi arrendo al non poter utilizzare la tariffa flat ed estraggo la Card Nextcharge. In questo caso la procedura si completa, ma non viene erogato nulla. L’ansia cresce, ma ho ancora la via d’uscita dell’app IONITY: anche con quella non parte l’erogazione. Ormai sono quasi nel panico e ipnotizzato dai comandi della colonnina ripeto le operazioni come un automa: CONNECT PLUG, READ CARD, WAIT TESTING, 0kWh, FINISHED, RETURN PLUG.

Secondo problema: non funziona l’interoperabilità e il prezzo…

Abbiamo perso 20 minuti quando mia moglie propone di cambiare colonnina. A quel punto magicamente un display in italiano mi chiede di connettere l’auto e avvicinare la carta (quella virtuale dell’app viene rifiutata). E parte l’agognata ricarica. approfittiamo del bar della stazione di servizio nei 20 minuti necessari per caricare 22 kWh, a una potenza media di 65 kW. Ci consentiranno di portare al 76% la batteria. Purtroppo il mancato funzionamento dell’interoperabilità tra Enel X-IONITY mi costringere a pagare ben 17,87 €, un esoso costo per kWh di 0,81 €. Riprendiamo la strada verso casa: dopo 180 km ci fermiamo per l’ultima ricarica a Montalto di Castro, in una EWIVA nei pressi dell’Hotel “Ospite Inatteso”. Anche qui l’interoperabilità con la Card virtuale non ne vuole sapere. Utilizzo nuovamente la Nextcharge con esborso non trascurabile. Per i 24 kWh necessari per salire dal 18% al 79%, in 23 minuti (potenza media 66 kW), 26,35 €, con un costo medio per kWh che supera l’euro (1,09 €!).

All’arrivo a casa abbiamo percorso 834 km, consumo totale di 155 kWh ad una media di circa 18,6 kWh/100 km. Il confronto tra il consumo di quest’estate, intorno ai 14/14,5 kWh, conferma che l’utilizzo invernale è meno efficiente. Le altre considerazioni vanno alla rete di ricarica. La distribuzione delle colonnine fast/superfast/ultrafast non è un problema, siamo già in grado di affrontare viaggi anche con piccole auto che non nascono con questo obiettivo. Basta una leggera variazione al paradigma mentale che associa al viaggio al concetto “Verdoniano” della misura del tempo casello-casello. Invece siamo ancora in alto mare negli strumenti per gestire la ricarica. Sono necessarie troppe card e svariate app per muoversi in tranquillità e superare ogni inconveniente. La semplificazione di usare una semplice carta di credito è lontana. I costi delle ultrafast sono esorbitanti e abbattano i vantaggi economici, se non usate con abbonamenti flat. E si insinua il dubbio che queste difficoltà giovino agli operatori, che possono vendere a prezzi stratosferici nelle situazioni in cui il conducente non ha altre scelte.

