GASGAS, eBike Cruiser per chi sogna la California

GASGAS ha presentato a Eurobike 2023 una spettacolare eBike. Imperdibile per tutti i surfisti, anche per quelli che vivono in città!

La definizione di eBike sta decisamente stretta al Cruiser GASGAS, ma a ben guardare è proprio dal mondo delle bici che trae ispirazione. In particolare dalle caratteristiche bici californiane. Ruote grandi, manubrio ampio e magari la tavola da surf sotto al braccio. L’azienda spagnola (ora del gruppo KTM) ci ha però messo del suo aggiungendo un bel po’ di pepe e di energia. Il risultato è una fun-bike che fa del divertimento la sua arma vincente.

Come è fatta la nuova eBike GASGAS?

Dal primo sguardo si capisce quanto si distingua dalle tradizionali eBike, sia da quelle urban che dalle eMTB. È forse più simile a una piccola supermotard, con una sella piatta e un manubrio largo. Il telaio in acciaio è in taglia unica ed è adatto per piloti da 160 a 190 cm. La sella extra lunga consente infatti a tutti di trovare una posizione comoda. Le ruote sono da 20″ e super fat.

Il motore è allocato nella ruota posteriore ed è alimentato da batteria che arriva fino a 672 Wh. Per il mercato nordamericano sarà disponibile anche una versione speciale per gli Stati Uniti con impugnatura dell’acceleratore con una potenza massima del motore di 750 W.

Per ora non sono stati ancora diffusi altri particolari tecnici e tantomeno disponibilità e prezzi.

