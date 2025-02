Gas, bollette meno care con un tetto al prezzo. La mossa di Bruxelles

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Un nuovo tetto al prezzo del gas, che ha raggiunto il livello massimo degli ultimi due anni. La Commissione europea presenterà una proposta per fermare la speculazione sui mercati finanziari. E abbassare le bollette per cittadini e imprese. Ma anche per ridurre la distanza con le quotazioni del gas sul mercato americano. Al momento, inferiori di 3-4 volte rispetto a quanto viene pagato in Europa.

Come nel 2022, al culmine della crisi del gas. Quando i prezzi raggiunsero livelli storici, superando i 300 euro al megawattora. Contro i 12-15 euro di media all’anno, nel periodo precedente all’emergenza Covid e alla guerra in Ucraina. Fu Mario Draghi, allora premier in Italia, a guidare il fronte dei favorevoli a un tetto al prezzo del gas. Che all’epoca fu fissato dalla Ue a 180 euro al megawattora.

Una mossa squisitamente politica, visto che il tetto stabilito da Bruxelles non venne mai nemmeno sfiorato. Ma il fatto che la Ue avesse deciso di fare tutto quello che era possibile per bloccare la speculazione, bastò per invertire la curva dei prezzi. Secondo indiscrezioni anticipate dal Financial Times, la mossa verrà ripetuta a fine marzo.

Quando verrà presentato nel dettaglio il Clean industrial deal. E’ un provvedimento per sostenere l’industria Ue alle prese con la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Anche se sarebbe meglio dire, Donald Trump contro il Resto del Mondo.

Anche nel 2022, Bruxelles decise di imporre un tetto al prezzo del gas su proposta di Mario Draghi

Non c’è dubbio che il contesto sia mutato rispetto a tre anni fa. Allora, la corsa “folle” dei prezzi era dovuta alla forte domanda dell’Europa. Dopo la decisione della Commissione Ue di tagliare le forniture dalla Russia. Nonché dalla necessità di riempire il più possibile gli stoccaggi. In pratica, le riserve dove si immagazzina gas in estate. Per averne più che disponibile in inverno anche in caso di clima estremamente freddo.

Ora le forniture di gas da Mosca sono azzerate via tubo. E relativamente minime attraverso le navi che trasportano il Gnl. Ma un inverno più freddo rispetto agli ultimi due ha intaccato gli stoccaggi. E in vista della primavera (quando andranno nuovamente riempiti) chi opera sulle materie prime si è posizionato al rialzo. A ciò si aggiungono giornate senza vento nel Mare del Nord, con un contributo ridotto dell’energia eolica.

In tutto questo si inserisce la politica commerciale aggressiva dell’amministrazione Trump. Il quale ha minacciato l’Europa di ulteriori dazi se non compra il Gnl prodotto negli Stati Uniti. Bisognerebbe dire, se non compra altro gas. Visto che gli Usa sono già il principale fornitore, avendo per buona parte preso il posto della Russia.

La protesta di associazioni e gruppi economici: “C’è il rischio di minare la fiducia dei mercati”

Bruxelles se la deve vedere anche con un avversario sul fronte interno. Una dozzina di associazioni e gruppi economici ha avvisato che un tetto al prezzo minerebbe “la fiducia dei mercati” nei confronti della Ue.

Tra questi – come ha rivelato Bloomberg – c’è Europex, l’associazione delle borse europee dell’energia. Ma anche AFME, il gruppo di pressione dei mercati finanziari. Sono tra i firmatari di una lettera sul tema inviata al presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Anche alcuni Stati membri, come Germania e Paesi Bassi, sono scettici.

Ma cosa temono? Nella lettera, visionata dal Financial Times, si legge: “Riteniamo che questa misura potrebbe avere conseguenze negative di vasta portata per la stabilità dei mercati energetici europei. E la sicurezza dell’approvvigionamento in tutto il continente”.

Un ulteriore rischio – sostengono – è che qualsiasi intervento sui prezzi possa compromettere la strategia dell’UE di risposta alle politiche tariffarie Usa. Secondo Amund Vik, ex segretario dello Stato norvegese per l’energia, la priorità dell’Europa dovrebbe essere un’altra. “Garantire forniture adeguate per l’industria e il riscaldamento domestico“. Piuttosto che fissare tetti ai prezzi che non risolvono il problema della scarsità di energia.

Un intervento necessario per cittadini e imprese

Ma è anche vero che i prezzi sono più che raddoppiati rispetto al marzo dell’anno scorso. E che e le opzioni da qui a dodici mesi sono ben al di sotto del prezzo attuale, sotto i 48 euro al megawattora. Da qui il sospetto della Commissione sul sovrapprezzo dovuto alla speculazione finanziaria.

Un problema di non facile risoluzione vito che, in ogni caso, c’è l’urgenza di un intervento per ridurre le bollette energetiche dei cittadini e delle imprese. Questione particolarmente grave in Italia, il Paese della Ue che più di altri dipende dal gas per il suo fabbisogno di elettricità. Gli operatori controbattono che un tetto troppo basso avrebbe conseguenze immediate sulle forniture. Perché i carichi di Gnl che prenderebbero altre destinazioni, verso in mercati disposti a offrire prezzi più alti.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –