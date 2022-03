Gas naturale, l’insostenibile leggerezza della soluzione Biden

Il gas naturale e la soluzione americana. Era veramente l’unica strada percorribile?

Di Alessandro Abbotto∗

Il presidente americano Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno raggiunto nelle scorse ore un’intesa mirata a ridurre la dipendenza dell’UE dalla Russia per l’approvvigionamento energetico. In particolare, l’accordo prevede la fornitura aggiuntiva di 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL) nel 2022. È tanto o poco?

Il gas via nave costa di più. E i rigassificatori?

Mettiamo pure da parte criticità legate ai maggiori costi. Infatti, a differenza del gas naturale che arriva dai gasdotti direttamente in forma gassosa, il gas statunitense deve essere prima liquefatto, trasportato nelle gigantesche navi metaniere attraverso l’Oceano Atlantico, riconvertito in gas nei pochissimi rigassificatori (solo 3 in Italia, nessuno in Germania, un po’ di più in Spagna, la quale però non è collegata al resto d’Europa da gasdotti per scelte effettuate alcuni anni fa) e infine trasportato via gasdotto.

Mettiamo anche da parte le criticità legata alla natura del gas naturale USA, che è quasi esclusivamente shale/tight gas (oltre l’85%), la cui produzione è quintuplicata negli ultimi 20 anni, facendo sì che il paese americano sia diventato dal 2012 il primo produttore al mondo di gas naturale, dopo la Russia e dopo, ben distaccati, Qatar e Canada. Rammento solo che il tight gas consiste in giacimenti intrappolati nel sottosuolo in formazione argillose, che richiedono tecniche devastanti (e dalle serie conseguenze per il territorio) per liberare la preziosa risorsa.

Vale una piccola frazione del gas naturale russo

Il punto che qui voglio considerare è un altro: ne valeva veramente la pena?

Per rispondere alla domanda vediamo innanzitutto le attuali necessità complessive europee (e italiane) di energia e quelle attualmente assicurate dal gas naturale (vedi tabella).

Fonte di energia UE Italia Gas naturale 3799 (23%) 677 (37%) Eolico+fotovoltaico 1335 (8%) 110 (5%) Consumo totale di energia 16762 1849

Dati in TWh

In questo momento (dati 2020) l’Unione Europea consuma quasi 3.800 TWh di energia da gas naturale, il 23% del totale. In Italia la frazione da gas sale al 37%. Di questi 3.800 TWh, circa il 40% è gas proveniente dalla Russia, ovvero circa 1.700 TWh (fonte International Energy Agency).

L’accordo di Bruxelles, come abbiamo detto, consiste nel fornire un quantitativo extra di 15 miliardi di metri cubi di GNL dagli USA, corrispondenti a circa 160 TWh. Ovvero stiamo parlando di solo il 4% dell’approvvigionamento complessivo da gas naturale e meno del 10% di quello russo!

Le rinnovabili? Non pervenute. Eppure….

Invece, basta guardare la tabella per rendersi conto che un’altra soluzione, ben più sostenibile (in tutti i sensi) e vantaggiosa per l’Europa, era a portata di mano. Già adesso, eolico e fotovoltaico (quindi stiamo tralasciando le altre fonti rinnovabili) assicurano all’Europa 1335 TWh, ovvero quasi 10 volte il quantitativo che arriverà in più dagli USA come GNL! Sarebbe bastato uno sforzo, neanche del tutto eccezionale (nulla in confronto a quanto fatto per combattere la pandemia), per installare in un anno almeno un decimo dell’eolico + fotovoltaico complessivo finora installato. Era impossibile? Arduo? Un libro dei sogni?

Per nulla. Solo nel fotovoltaico l’Europa è passata, in termini di potenza installata, da 30 GW nel 2010 a 168 GW nel 2020. In un solo anno, nel 2020, sono stati installati 22 GW di fotovoltaico, ovvero ben il 15% di quanto complessivamente installato fino a quel momento. Anche l’eolico, seppur in maniera meno vistosa, è cresciuto solo nel 2020 di oltre il 6% rispetto al totale fino ad allora installato.

Un anno solo di installazioni in più. E sono per sempre

In conclusione, bastava progettare per il 2022 nuove installazioni extra di fotovoltaico ed eolico uguali a quanto già fatto nel 2020 per compensare (anzi superare) abbondantemente l’energia che compreremo in più dal GNL da scisto americano. Con il bonus, non trascurabile, che poi avremmo utilizzato quelle installazioni per sempre (perché sole e vento sono gratis), mentre il gas naturale, una volta bruciato, non ci lascia in mano nulla.

Eppure, curiosamente, in un servizio televisivo che ho appena ascoltato sull’emergenza energetica europea e sull’accordo di Bruxelles per “diversificare le fonti di energia all’Europa” (in realtà si sta discutendo solo di diversificare la provenienza geografica della stessa fonte di energia, che è un’altra storia), in cui sono stati analizzati anche i più piccoli dettagli, le parole fotovoltaico ed eolico non sono state menzionate neanche una volta!

∗Docente presso Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano–Bicocca. Autore del libro “Idrogeno, tutti i colori dell’energia”

