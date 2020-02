Gabriele, 135 mila km in e-Golf: “Ansia da ricarica? No…”

Gabriele e i suoi 135 mila km con una e-Golf. Sono in pochi in Italia ad avere percorso una simile distanza in pochi mesi con un’auto elettrica. Com’è andata? Il suo racconto è stato raccolto da Paolo Mariano, che a sua volta guida una e-Golf, di cui aveva scritto qui per noi.

di Paolo Mariano

Gabriele, sposato, due figli, residente in val Aurina (Alto Adige), classe 1979 come me, due anni fa ha scelto di muoversi in elettrico. Grazie a un mio articolo su Vaielettrico.it, qualche mese fa ci siamo conosciuti. E finalmente oggi l’ho incontrato per raccogliere la sua esperienza.La poca (e a volte cattiva) informazione esistente influenza le scelte delle persone. Credo che sia importante dare voce a chi una full electric (anche nel suo caso una Volkswagen e-Golf) la guida tutti i giorni. E e ci ha percorso 135.000 km in 26 mesi.

Gabriele: “Pensavo di continuare a usare la mia Passat e invece…”

Gabriele, ci puoi raccontare come hai affrontato questa scelta?

“Quando ho deciso di acquistare una e-Golf, pensavo che l’avrei utilizzata per gli spostamenti a breve raggio, continuando a guidare la mia Passat Variant per tutto il resto. Lavoro come agente di commercio per un’azienda del settore alimentare e mi sposto molto“.

E poi cosa è successo?

“La risposta sta nel piacere di guida: più rilassante, fluida, una guida quasi sempre a un pedale, che mi ha causato assuefazione. Estremamente piacevole, e che in più mi porta ad essere anche molto più attento a ciò che accade in lontananza, e quindi è anche più sicura. Nel frattempo ho capito che l’autonomia non era necessariamente un limite e ho finito per utilizzare esclusivamente la mia e-Golf“.

Gabriele: “Cambi subito il tuo stile di guida, in meglio”

Spiegati meglio.

“Il fatto di sapere che l’autonomia fosse inferiore a quella di un’auto a motore endotermico mi ha portato a una guida più attenta all’ottimizzazione dei consumi. Questo non significa né ansia da autonomia, né complicati calcoli per riuscire a raggiungere una meta. Significa però meno frenate brusche, meno stress alla guida e maggior relax, utilizzo dell’energia di rallentamento o delle discese per caricare la batteria. Ed è una grande soddisfazione pensare che in quei momenti stiamo immagazzinando energia che altrimenti sarebbe sprecata in calore. Dopo poco tempo non potevo più farne a meno“.

Dicci qualcosa di più sul tuo utilizzo nel quotidiano. Quali sono i tuoi spostamenti, Gabriele?

“Per lavoro mi sposto quotidianamente, senza percorsi fissi, in tutto il Trentino Alto Adige, affrontando quindi passi di montagna, superstrade, autostrada, tutti i tipi di percorso e in ogni condizione metereologica“.

Gabriele fa da 200 a 400 km al giorno: “Visito il cliente e intanto ricarico”

Quanti km percorri in media ogni giorno?

“Da 200 a 400 km al giorno“.

Gabriele, come gestisci queste percorrenze? L’auto ha una batteria da soli 35,8 KWh (31,5 KWh utilizzabili) e affronti temperature anche molto basse d’inverno…

“D’inverno, la mattina, mentre faccio colazione, dall’app attivo clima e sbrinatore del parabrezza. Quindi, quando salgo in auto. E oltre al vantaggio del comfort di entrare in un’auto già calda, non devo preoccuparmi dell’energia che diversamente sarebbe prelevata dalla batteria di trazione per climatizzare l’abitacolo. Questa è una prima ottimizzazione. Lo faccio per avere maggior autonomia una volta alla guida, certo. Ma non si può certo negare che aumenti il confort. I miei vicini di casa devono grattare i vetri tutte le mattine per rimuovere il ghiaccio. Poi, certo, programmo le ricariche, sfruttando i momenti in cui l’auto sarebbe comunque parcheggiata. Ad esempio, raggiungo il primo cliente, parcheggio alla colonnina e, mentre l’auto ricarica, svolgo il mio lavoro“.

E questo è sufficiente a gestire 400 km di percorrenza in un solo giorno?

“In questi casi, quando la percorrenza è così elevata, utilizzo anche colonnine fast da 50 KW“.

Come ti comporti nel caso in cui raggiungi una colonnina e scopri che è occupata o non funzionante?

“Generalmente visualizzo lo stato della colonnina dall’app Nextcharge prima di raggiungerla e, se occupata o non funzionante, posticipo la ricarica alla tappa successiva“.

“Sono rimasto a piedi due volte, colpa mia”

Non ti sei mai trovato in difficoltà senza la possibilità di caricare e con l’auto completamente scarica?

“Si, mi è successo due volte“.

Ok, questo può trasformarsi in un problema. Ce le puoi raccontare?

“Due anni fa la diffusione delle colonnine di ricarica era molto inferiore a oggi, anche in Alto Adige. Allora ogni viaggio era una scommessa, anche perché cercavo in tutti i modi di non fermarmi per ricaricare. Ero molto testardo e volevo convincermi di poter usare l’auto come se fosse stata la mia Passat. Una sera molto fredda d’inverno (20 gradi sotto zero) stavo rientrando a casa e la batteria era quasi completamente scarica. Non avevo voglia di fermarmi nemmeno per pochi minuti. Ho pensato: se la mia Passat quando indica lo zero percorre ancora circa 80 km, forse, visto che sono a 4 km da casa, posso arrivarci anche se la mia e-Golf indica un’autonomia di zero km. Non era così. L’auto, dopo ripetuti avvisi e dopo essere entrata in modalità tartaruga, si è fermata a circa 650 metri da casa“.

“Per fortuna passava il mio elettricista…”

E come hai risolto, Gabriele?

“L’auto, anche in questa situazione, offre un’ancora di salvezza. Spegnendola e riaccendendola è possibile spostarla per altri 100 metri. Questa funzione è pensata per togliersi ad esempio da un incrocio o da una curva pericolosa“.

Ok, ma a te servivano altri 550 metri…!

“Puoi ripetere l’operazione una seconda volta e l’auto permette di percorrere altri 50 metri. Questo è pensato per permetterti di salire sul carro-attrezzi, visto che la macchina, in questa situazione, si setta su auto hold (freno a mano tirato). A questo punto ho pensato che non avrei potuto fare altro che stendere un cavo da casa fino all’auto. Sai, all’una del mattino non potevo certo suonare a una delle case vicine per chiedere una presa di corrente… Per fortuna, passava il mio elettricista che era stato a prendere suo figlio in discoteca. E mi ha prestato e aiutato a stendere delle prolunghe da 50 metri dall’auto fino a casa. È stata una fortuna, ma anche un po’ umiliante. Non volevo che gli altri pensassero che con l’elettrica si resta a piedi. In fondo il problema era dovuto solo al mio essere testardo. Ma dopo un’ora di lavoro, l’auto era in carica. La mattina, poi, prima che i miei vicini uscissero trovando un cavo lungo la strada, ho recuperato l’auto“.

E la seconda volta?

“La seconda volta mi è capitato a Pozza di Fassa, un giorno prima che attivassero la colonnina fast, ironia della sorte. Facendo spesso questa strada e sapendo di poter andare e tornare senza cariche intermedie, ho pensato di farcela anche quel giorno. Senza considerare il maggior consumo dovuto alla presenza di neve e acqua che aumenta la resistenza al rotolamento. Diciamo che mi piace portare l’auto al limite. Vi risparmio il racconto di come ho risolto in questa situazione…“.

“La capacità delle batterie è integra dopo tanti km”

Non temi che l’utilizzo al limite (scariche profonde fino allo 0%, molte cariche veloci alle colonnine fast) possano a lungo andare ridurre drasticamente la vita della batteria?

“La garanzia della casa madre è di 8 anni o 160.000 km (70% soh). Questo è il primo aspetto che mi fa stare tranquillo. Inoltre la Volkswagen ha impostato il sistema di gestione della carica impedendo di fatto di portare il livello al di sotto del 5,5% o sopra il 93,4%. Questo protegge la batteria allungandone la vita. Se ci pensi, tu ed io abbiamo un uso molto diverso dell’auto. Tu guidi spesso in autostrada a velocità costante, prevalentemente su strade di montagna con molto recupero in frenata. Tu effettui quasi esclusivamente ricariche lente a 3,7 KW (la metà di quanto sarebbe possibile con il type 2) mentre la maggior parte delle mie ricariche sono in continua a 50 KW. La mia auto ha percorso 135.000 km e la tua 70.000. Nonostante questo, come hai visto in officina, la diagnostica delle nostre batterie è pressoché identica“.

Diamo qualche valore, Gabriele…

“Alla temperatura di oggi, un paio di gradi sopra lo zero, lo state of health (stato di salute della batteria) è dell’89%. Sapendo che la chimica della batteria è notoriamente in difficoltà con queste temperature, e non consente di prelevare dalla batteria tutta l’energia effettivamente stoccata, possiamo stimare un degrado quasi nullo delle batterie. Dovremmo ripetere il test in estate per avere una situazione reale dello stato di salute. L’ultima diagnostica effettuata d’estate sulla mia batteria a circa 60.000 km dava comunque uno state of health del 100%. Quindi mi ritengo molto soddisfatto del mio 89% di oggi“.

“Il prezzo delle ricariche? C’è modo di risparmiare”

Come giudichi il prezzo della ricarica fast (in media 0,50 Euro/KWh) rispetto a quello della ricarica in corrente alternata delle normali colonnine (0,40 Euro/KWh medio)?

“È ovvio che i gestori si fanno pagare la comodità di una ricarica ultra rapida. Non dobbiamo però dimenticare due aspetti: 1. Esistono molte card multi-circuito, come Duferco, che consentono di risparmiare parecchio. 2. Ciò che in molti non considerano è che quando ricarichiamo in corrente alternata dalle normali colonnine non paghiamo non solo l’energia che finisce nella batteria dell’auto. Ma anche quella necessaria alla trasformazione da corrente alternata in corrente continua che avviene nel caricatore a bordo (la perdita di energia è di circa il 12% in media). Invece, nel caso di una ricarica fast la corrente continua erogata va direttamente nella batteria, con dispersione minima. Questo in qualche modo riduce la differenza di costo tra le due tipologie. Ad ogni modo, come dicevo, utilizzo le ricariche fast solo quando ne ho reale bisogno“.

“L’unico problema? Le colonnine occupate abusivamente”

Immagina per un momento di avere un problema con la batteria. Questo significherebbe una spesa improvvisa molto elevata. O sbaglio?

“Il pacco batteria si compone di 27 moduli indipendenti. Spesso il problema riguarda solo un modulo. È possibile intervenire su quel singolo modulo e sostituirlo con una spesa di qualche centinaia di euro. Fino ad oggi comunque questo non si è verificato“.

Dopo 135.000 km su un’elettrica, provenendo da un’auto a motore endotermico, ritieni che sia un passaggio complicato? Suggerimenti da Gabriele a chi vuol fare questo passo…?

“Non ho trovato nessuna particolare difficoltà e non ho dovuto imparare niente di che. L’unica accortezza è stata quella di prendere l’abitudine di collegare l’auto alla presa ogni volta che è possibile farlo. D’altra parte però non devo più andare a rifornire come facevo prima. Ciò che non posso prevedere e che nemmeno l’app è in grado di dirmi è se lo stallo è occupato abusivamente. Questo a volte può essere un problema“.

Occupato da auto a motore termico?

“Non solo. Anche da elettriche o ibride plug-in non in carica. C’è chi usa lo stallo di ricarica come un posteggio riservato. Magari collega un’ibrida plug-in, che si ricarica in un paio d’ore, ma poi la lascia parcheggiata e collegata fino a sera. Questo impedisce a altri di utilizzare stallo e colonnina nel frattempo. È un peccato. Sarebbe forse utile che i gestori applicassero il modello di tariffazione di Tesla, con un prezzo base più conveniente e una tariffazione più alta, una volta che la batteria è carica. Questo aiuterebbe ad evitare gli abusi“.

Grazie Gabriele, per il tuo tempo.

“È stato un piacere. Grazie”.

