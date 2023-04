Free To X apre la stazione n.60 in autostrada, attivando le colonnine di nell’area di servizio Lario Est sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, in Lombardia.

Free to X apre Lario Est, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

La nuova stazione è situata sull’autostrada che unisce l’Italia con la Svizzera. E segue quelle di Sillaro Est e Ovest sulla A14 Bologna-Taranto a ridosso del casello di Castel San Pietro, che hanno rafforzato il piano lungo la A14. E facendo arrivare a 14 le aree di servizio attivate – 7 in direzione Sud e 7 in direzione Nord. Free to X, società di Autostrade per l’Italia (ASPI), fa notare che “le aree di servizio attivate fino ad ora sono distribuite in modo omogeno da Nord a Sud. 30 nel Centro Nord, 30 nel Centro Sud – con un’interdistanza media inferiore a 100 km. Già da oggi si può viaggiare in elettrico da Bari a Como, passando per la A16 Napoli-Canosa, grazie alle 30 aree attive con distanza media di 53km tra un’area e l’altra“. Dopo queste ultime attivazioni, Free to X assicura che il piano delle 100 aree di servizio attivate entro l’estate del 2023 è sempre più vicino. Grazie alle 16 stazioni pronte ed in attesa di attivazione e alle 9 in costruzione.

Tutte le ricariche in autostrada nella nostra mappa

Trovate anche le stazioni appena aperte da Free to X nella nostra mappa delle ricariche autostradali. In tutto ne abbiamo censite al momento 106, indicando dove sono, con quante colonnine e quali potenze. Quasi tutte sono accessibili con le normali app o card interoperabili dei principali circuiti, ma in alcuni casi paghi sul posto con normale carta di credito. Il prezzo dipende da quanto fissato con il vostro operatore o, in alcuni casi (come in Liguria in A10), da tariffe fissate in loco. L’utilizzo è semplice. Si può cliccare sul nome della stazione per visualizzare la posizione, l’operatore, il numero e il tipo di colonnine (o lo status dell’attivazione). Filtrare i risultati per autostrada (ad esempio A1, A22 ecc)., regione o operatore. Fare zoom sulla mappa selezionando una stazione, per visualizzare recensioni e foto su Google Maps. E con Google Maps potete impostare il tragitto per la stazione scelta.