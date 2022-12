Free to X a quota 40 stazioni in autostrada

Free to X a quota 40 stazioni di ricarica in autostrada: le ultime aperture sono avvenute negli ultimi giorni dell’anno nei tratti fiorentini di A1 e A11.

Free to X a quota 40: aperte anche Firenze Nord e Peretola Sud

È stata la stessa Free to X a dare notizia delle nuove aperture con un post pubblicato su Linkedin: “Ci avviciniamo alla fine del 2022, con l’attivazione della 40° stazione di ricarica Free To X sulla rete di Autostrade per l’Italia. Abbiamo infatti appena attivato le stazioni di: Firenze Nord, sul raccordo tra A1 e A11: la stazione di ricarica si trova fuori dal casello autostradale e quindi è a disposizione di tutti gli automobilisti elettrici, anche quelli cittadini. Peretola Sud, sulla A11 in ingresso a #Firenze: la quarta stazione inaugurata in Toscana quest’anno”. Il progetto è partito nel gennaio del 2021 con l’apertura delle prime due ricariche sulla A1: Secchia Ovest, nel tratto modenese, e Flaminia Est, a 50 km da Roma. In tutto era stata annunciata l’intenzione di arrivare a 136 stazioni, in modo che ogni 50 km ci sia l’opportunità di un rabbocco in autostrada. Le colonnine, HPC da 300 kW di potenza, sono fornite dalla Alpitronic di Bolzano.

Ma i competitor devono ancora aspettare…

Per avere una copertura completa, però, in autostrada dovranno arrivare anche altri operatori, con apposite gara. La delibera dell’Autorità regolazione Trasporti (ART) per definire i criteri dei bandi, n. 130/2022, è arrivata in agosto dopo una consultazione con tutti i gestori. Compreso il Traforo del Monte Bianco. A gare e installazioni ultimate (entro 5 anni), in pratica avremo in ogni stazione di servizio la scelta tra due società di ricarica. I bandi di gara, ha spiegato l’ART, “dovranno garantire il perseguimento dell’interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell’infrastruttura autostradale“. Incentivando la concorrenza e contenendo i costi per utenti, imprese e consumatori”. Le concessione avranno una durata che va da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni. Al momento, però, sembra ancora tutto fermo.