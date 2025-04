Fotovoltaico boom in Pakistan: moltiplica per 17 volte le installazioni nel 2024

Con una operazione senza precedenti nel fotovoltaico, il Pakistan ha accelerato l’addio ai combustibili fossili. L’anno scorso, ha importato 22 GW di pannelli solari, moltiplicando la capacità solare installata di 17 volte in un anno. Più energia solare di quanta ne abbia aggiunta il Regno Unito negli ultimi 5 anni.

La transizione energetica può essere molto più veloce di quanto si pensi, quando un Paese parte praticamente da zero. Grazie allo sviluppo tecnologico raggiunto delle tecnologie rinnovabili negli ultimi anni. E il caso del fotovoltaico nel Pakistan lo dimostra perfettamente. Numeri che hanno contribuito alla crescita delle rinnovabili nel mondo: secondo i dati dell’Agenzia internazionale dell’energia il 92,5% delle nuove installazioni è stato coperto da fonti green.

In un solo anno, 22 GW di moduli hanno inondato il Pakistan, molti dei quali destinati a installazioni del settore privato: magazzini, fabbriche tessili, fattorie, qualsiasi cosa con un tetto piano e un bilancio. Il governo ha limitato al minimo l’iter burocratico e abolita la tassa sull’energia solare. Il crollo dei prezzi sul mercato dei pannelli in Cina ha fatto il resto.

Fotovoltaico, nel 2024 il Pakistan ha aggiunto una quantità di pannelli grande cinque volte la Gran Bretagna in cinque anni

Per fare qualche paragone, è più solare di quanto il Canada abbia installato in totale. E questo si può capire, visto che per il fotovoltaico ha il clima ideale. ll Pakistan ha almeno 300 giorni all’anno di media di giornate soleggiate. Ma è anche più di quanto il Regno Unito abbia aggiunto negli ultimi cinque anni. E il Regno Unito non è certo il Canada in quanto a clima sfavorevole per il solare.

Quanto avvenuto in Pakistan è di ottimo auspicio nella lotta al cambiamento climatico nei paesi delle economie emergenti. Perché su base pro capite, le emissioni del Pakistan si aggirano intorno alle 2 tonnellate di CO2 a persona, ben inferiori alla media globale di oltre 6 tonnellate. Per non parlare delle 15-20 tonnellate a persona di Stati Uniti, Canada o Australia. E se si considerano le emissioni storiche, il Pakistan ha contribuito per meno dell’1% alla CO₂ globale dall’inizio della Rivoluzione industriale.

Ma il quadro cambia se guardiamo alle emissioni del Pakistan per unità di PIL: è significativamente più alta di quella della maggior parte dei paesi sviluppati. Questo perché fino all’altro ieri ha basato il suo mix energetico sui combustibili fossili. Il boom delle rinnovabili è la strada giusta per riequilibrare il rapporto tra basse emissioni dei suoi abitanti (pur sempre 250 milioni di persone) e le emissioni eccessive delle attività industriali.

