Tar, fotovoltaico in area industriale: “No autorizzazione, attività edilizia libera”

Sentenza del Tar della Sardegna: per l’installazione di fotovoltaico in area industriale, sui tetti dei capannoni o all’interno della proprietà, non occorre l’autorizzazione unica, in quanto si tratta di “attività edilizia libera”

Una sentenza che dovrebbe consentire alle imprese di diventare indipendenti energeticamente in tempi brevi. Per il Tribunale amministrativo della Sardegna non ci sono dubbi. Per installare un impianto fotovoltaico all’interno di un’area industriale non è più necessaria “l’autorizzazione unica”, perché dal 2023 “la realizzazione di questi impianti è attività edilizia libera, equiparata alla manutenzione ordinaria“.