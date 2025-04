Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Forte calo vendite Tesla a 336 mila unità nel primo trimestre del 2025. Ben al di sotto delle 386.810 vetture vendute nello stesso periodo dell’anno scorso.

La marca di Elon Musk aveva abituato agli analisti a battere in meglio le previsioni di vendita. Anche questa volta il dato è stato battuto, ma in peggio, dato che le stime parlavano di “377.592 consegne“. Ora si apre un dibattito sulle cause di questa battuta d’arresto. C’è chi indicherà il passaggio dalla vecchia alla nuova versione della Tesla più venduta, la Model Y. Chi farà riferimento alle posizioni politiche estreme di Elon Musk, con tutto quello che sta comportando in giro per il mondo. E chi invece punterà il dito contro la strutturazione di una gamma che resta dipendente da due soli modelli, Model 3 e Y, che da soli hanno fruttato 323.800 delle 336 mila immatricolazioni. Tesla, di suo, sdrammatizza. Facendo sapere che “sebbene il cambio di linea del Model Y in tutti e quattro i nostri stabilimenti abbia comportato la perdita di diverse settimane di produzione nel primo trimestre, la produzione del nuovo Model Y continua ad andare bene”.

Serve una pronta reazione, ma Elon Musk ha tempo e voglia di farlo?

Si tratta di capire ora che cosa farà la Casa americana per invertire una tendenza negativa iniziata già nei primissimi giorni dell’anno. Elon Musk è sempre più impegnato sul fronte politico e non si capisce come e quando possa, come in passato, dare una scossa a un’azienda che attraversa un momento molto delicato. Sono in arrivo nuovi modelli? O si punterà nuovamente su spregiudicate manovre di ribasso dei prezzi per spiazzare ancora una volta la concorrenza? E come reagirà la Borsa di Wall Street alle performance negative di un titolo che ha raggiunto vette astronomiche di capitalizzazione? Sono tutte domande a cui avremo risposta nei prossimi mesi. Mentre i principali siti americani del settore, a cominciare da Electrek, sono passati dall’adorare il personaggio Musk a criticarlo con sempre maggiore severità.