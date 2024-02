Ford non lascia, raddoppia: nuova piattaforma per BEV low cost,

GM e Ford non hanno rinunciato a scommettere sui veicoli elettrici, come sostengono in tanti. Anzi, alzano la posta. GM ha appena assunto Kurt Kelty, un guru della batterie, nominandolo vicepresidente. E il numero uno di Ford Jim Farley ha annunciato che la società sta lavorando su una nuova piattaforma per veicoli elettrici piccoli e a basso costo.

E GM assume il guru delle batterie

Kelty è stato per 11 anni dirigente di Tesla con responsabilità sulle batterie. Successivamente è stato vicepresidente di Sila, azienda di Moses Lake specializzata in batterie. Riporterà direttamente al presidente di GM Mark Reuss su materie prime, ricerca, sviluppo e investimenti in nuove tecnologie, commercializzazione di celle e contenitori e opportunità di riciclo a fine vita.

Ford: due anni di lavoro in gran segreto

«Abbiamo fatto una scommessa in silenzio due anni fa – ha detto Jim Farley agli investitori durante la presentazione del bilancio Ford -. Un team di innovazione di grande talento che comprende alcuni dei migliori ingegneri di veicoli elettrici al mondo ha operato al di fuori della casa madre Ford».

Ha sviluppato «una piattaforma flessibile che non solo verrà implementata su diversi tipi di veicoli, ma costituirà un’ampia base di installazione per software e servizi» ha proseguito Farley. E ha aggiunto che Ford prevede di concentrarsi maggiormente sui veicoli elettrici più piccoli.

La mini Ford anti Tesla e cinesi

Questo nonostante Ford nel 2023 abbia perso 4,7 miliardi di dollari sui veicoli elettrici oggi focalizzati su modelli premium come Mustang Mach-E da oltre 43.000 dollari e il pik-up F-150 Lightning da 55.000. A breve seguiranno versioni elettriche di auto medie come il nuovo suv compatto Explorer e la Puma elettrica che si chiamerà Gen-E.

«Tutti i nostri team EV sono spietatamente concentrati sui costi e sull’efficienza dei nostri prodotti EV – ha concluso Farley – perché la concorrenza definitiva sarà la piccola Tesla e gli OEM cinesi».

