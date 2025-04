Flotte 2025 (1) La visione di Hyundai

Flotte 2025: è l’anno delle elettriche e delle plug-in, apparentemente premiate dal nuovo trattamento fiscale? Iniziamo una serie di interviste con i protagonisti del settore, a partire da Fabio Zisa, responsabile flotte di Hyundai Italia.

Il diesel continua ad essere richiesto su alte percorrenza e noi siamo rimasti tra i pochi che possono soddisfare la richiesta elle aziende grazie al nostro Tucson. La nostra gamma offre un’ampia scelta di motorizzazioni, che va la termico mild hybrid passando dal full hybrid al pulg in hybrid fino al BEV e a elettrico-idrogeno. Avere una gamma così ampia ci permette di sddiasfare ogni necessità sia in termini di segmento che motorizzazione“.

“Molti clienti stanno valutando Inster per diverse tipologie di utilizzatore. Partendo dal tecnico/commerciale che segue zone con raggio limitato arrivando fino al car sharing aziendale. La sua autonomia ( 370 in combinato e quasi 500 km nel cittadino ) rendono questa vettura molto versatile. Le dimensioni ridotte ,ma con un grande spazio interno, fanno di questa vettura un piccolo grande A-Suv cittadino . Ovviamente il Suv C e il Suv B sono le vetture più richieste dalle aziende con policy user chooser“.

In che modo Hyundai accompagna il passaggio alle auto ricaricabili (elettriche o plug-in) da parte di aziende che finora hanno acquisito solo modelli termici? Ci sono consulenze e servizi specifici anche per quel che riguarda le ricariche?

“Spiegare l’utilizzo di queste nuove tecnologie è fondamentale per far si che il cliente non abbia problemi e la utilizzi nel miglior modo possibile. Il nostro plug-in (fino a 70km autonomia) per esempio, non funziona mai solo come termico, ma al 15% di batteria si trasforma in un full hybrid. Altre vetture invece esauriscono la batteria e ove l’utilizzatore non ricarichi, l’auto andrà solo a benzina, aumentando emissioni e consumi .

Poi vi sono nuovi PHEV con autonomie di 150 km, ma che hanno batterie importanti (34kWh), che comportano anche una carica molto più lunga. Soprattutto sulle vetture elettriche il livello di tecnologia fa la differenza. Riuscire a dare la massima efficienza alla batteria tramite rigenerazione della frenata, iPedal, pompa di calore etc.. permette di ottimizzare il consumo. Inoltre la tecnologia 800V permette di avere velocità di ricarica fino a 300/350kW, che si traduce per Ioniq 5 e 6 in una ricarica dal 10% al 80% in ca 15/18 minuti“.