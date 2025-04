Firenze boccia “il mostro Green” a Fiesole

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Firenze boccia il progetto di impianto fotovoltaico in un compesso residenziale sulle colinne che guardano Fiesole. Scoppia la polemica sul titolo de La Nazione.

Firenze boccia il fotovoltaico sui tetti vicino a Fiesole

La contesa era arrivata al TAR della Toscana e la decisione era tutto sommato attesa: il Tribuanle Amministrativo ha bocciato il progetto. Confermando il no già espresso dal Comune di Firenze e dalla Sovrintendenza ai beni architettonici.

La proposta era di installare pannelli fotovoltaci sui tetti di due immobili di pregio (con tanto di piscina) che si stanno realizzando nella zona. E sembra essere l’epilogo di una lunga controversia che ha visto anche la modifica del progetto iniziale, per renderlo meno impattante. I pannelli erano stati ridotti a 20 per ogni edificio. E l’impatto sarebbe stato ridotto anche da pannelli di cromia rossa di tipo anti-riflesso. Correzione non sufficienti per convincere i giudici del TAR.

Il progetto non si farà, ma perché parlare di “mostro”?

Secondo il Tribunale “risulta evidente che i pannelli si sostiruiscono di fatto alla copertura tradizionale, alterandone di conseguenza la continuità di percezione“. Ma più che la decisione del TAR, che come dicevamo era per i più attesa, ha fatto discutere il titolo del quotidiano locale, La Nazione. Che ha strillato appunto dando al progetto la definizione di “mostro green”. Ribadendo poi il concetto nella chiusura dell’articolo: “La svolta green, sulle pregiate colonnine, può attendere“.

In rete, soprattutto, su Linkedin, sono fioccati i commenti, con diversi interventi critici sul linguaggio scelto dal giornalista. Il succo è: c’è un iter autorizzativo in cui si decide se approvare o no il progetto. W in Italia, soprattutto in alcune regioni (Sardegna e Toscana in primis) c’è una notevole severità. C’è bisogno, in caso di bocciatura, di parlare sempre di “mostri green“?.