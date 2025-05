Fiat Tris: resuscita l’ Ape, ma alla spina. E il sogno di Zofi…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Fiat resuscita la mitica Ape Piaggio. La chiama TRIS e le dà un cuore elettrico. Progettata in Italia dal Centro Stile Fiat, prodotta in Marocco e commercializzata solo in Africa e Medio Oriente, Fiat TRIS potrebbe sbarcare anche in Europa. Realizzando, forse, il sogno di Zofi Abbasi (leggi) che con la sua start up TukEasy vuol portare a Bologna un servizio di trasporto leggero, pulito e smart – anche di persone – che spopola nel suo Paese d’origine, il Pakistan e in tutto il Sudest asiatico.

Fiat Tris è il primo veicolo a tre ruote nella storia della casa auto torinese. Mentre la Piaggio, in partnership con un produttore indiano già produce dal 2019 una versione elettrica di Ape in India, lì Ape City, commercializzata solo in Asia e non omologata per il mercato europeo.

A quando il debutto in Europa?

Fiat TRIS, invece, risponde già ai requisiti richiesti per circolare sulle nostre strade, anche se per il momento qui non sarà in vendita.

Ma i dirigenti della Fiat non fanno mistero dell’intenzione di sbarcare in Europa. Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer globale di Stellantis ha dichiarato infatti: «Crediamo che il suo potenziale vada ben oltre (l’Africa e il Medio Oriente n,d.r.): l’Europa potrebbe essere la prossima tappa, perché questa soluzione intelligente e sostenibile parla un linguaggio universale».

Per il CEO di Fiat «TRIS è molto più di un nuovo veicolo: è una svolta nel modo in cui pensiamo la mobilità urbana. Con la crescita delle città e l’urgenza di soluzioni di trasporto pulite e accessibili, abbiamo visto un’opportunità per offrire qualcosa di radicalmente semplice e profondamente utile». Ed è «pronto a trasformare la mobilità dell’ultimo miglio, aprendo nuove porte all’inclusione sociale e all’emancipazione economica».

Tre versioni e design modulare

Fiat TRIS è modulare ed è progettato per una vasta gamma di applicazioni: dalla logistica urbana per le consegne dell’ultimo miglio, ai servizi mobili e trasporti essenziali. Lanciandolo, Fiat Professional parla di convenienza e bassi costi di gestione. Ma di prezzo ancora non si parla. La casa anticipa però che offrirà «formule di leasing e opzioni di riscatto» alla portata di «un’ampia fascia di utenti: dagli imprenditori locali ai lavoratori dell’economia informale».

Sarà disponibile in tre versioni: cabinato, con pianale e con cassone. La versione con cassone è una soluzione pronta all’uso, per il trasporto di merci eterogenee come frutta, sabbia o mobili. Le versioni con pianale e cabinato rappresentano la base perfetta per allestimenti personalizzati—soluzioni specialistiche sviluppate in collaborazione con i partner certificati di Fiat Professional o direttamente dai clienti.

Le caratteristiche tecniche: più semplice di così…

Queste le principali note tecniche:

-il sistema di ricarica è integrato per il collegamento diretto a una presa domestica da 220V, senza bisogno di caricabatterie esterni. Consente di portare la batteria da 0 all’80% in 3 ore e mezza, e al 100% in 4 ore e 40 minuti;

-le dimensioni sono compatte: 3,17 metri di lunghezza con raggio di sterzata di 3,05 metri;

-lo spazio di carico è di circa 2,25 metri quadrati, sufficiente a trasportare un euro pallet;

-il peso totale a terra è di 1.025 kg e la portata utile omologata massima è di 540 kg;

-il quadro strumenti digitale da 5,7 pollici mostra le informazioni essenziali di guida, come autonomia residua e livello della batteria;

-il sistema di illuminazione è a LED con accensione automatica, conforme agli standard di omologazione europei: integra cinture di sicurezza cicalino di retromarcia e vaschetta lavavetri;

-la batteria al litio ha una capacità di 6,9 kWh per un’autonomia omologata di 90 km (ciclo WMTC) con la stessa tecnologia utilizzata sulla Fiat Topolino.

Fiat TRIS è mosso da un motore elettrico a 48 volt che eroga una potenza di picco di 9 kW e una coppia massima di 45 Nm e può raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

