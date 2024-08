Anno: 01/2023

Km : 12 mila

: 12 mila Check batteria: 100%

100% Località : Torino

: Torino Prezzo: 18.400 euro

Fiat 500e del 2023 con solo 12 mila km percorsi vendesi. La propone Antonio, un lettore torinese, che intende passare a un modello elettrico di maggiori dimensioni. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it , sul canale Facebook Elettrico Usato o direttamente sul sito USATO.VAIELETTRICO.IT.

Fiat 500e del 2023 con solo 12 mila km

Antonio, un lettore torinese, vende la sua Fiat 500e con batteria 23 kWh seminuova per passare a un’elettrica di maggiori dimensioni. Ecco la sua descrizione: “Vendo Fiat 500e Action Bianca praticamente come nuova con 12.000km. Tenuta in Box e ricaricata sempre in Box in A.C. Auto ideale per la città, che mi permette con una carica al 100% di fare anche oltre 200km con la funzione Sherpa. Ancora con un tagliando ufficiale da fare. Garanzia batteria fino a gennaio 2031. Vendo per passaggio auto sempre elettrica ma 4 porte (Peugeot e208 – Opel Corsa-e)”. Per contatti: antosanto68@gmail.com o info@vaielettrico.it.

