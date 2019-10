Festival della scienza 2019, Vaielettrico con Wired e Ford

Festival della Scienza, Vaielettrico ci sarà con Wired. Sarà il co-fondatore della nostra community, Mauro Tedeschini, ad aprire gli eventi organizzati dai due partner nel padiglione Go Electric Ford a piazzale Mandraccio, (area del Porto Antico). Venerdì 25/10, h.17.

Festival della scienza: un simulatore ispirato all’elettrico

La città è sempre più intelligente, l’economia sempre più circolare. E l’auto sempre più elettrica. Si sviluppa da qui il programma degli eventi che Wired e Ford hanno organizzato per il Festival della Scienza 2019 (qui il sito) di Genova. Con una serie di talk, incontri e interviste insieme ai maggiori esperti italiani di mobilità, tecnologia e smart city. Ma i visitatori possono anzitutto dedicarsi alle esperienze interattive disponibili già dal 24 ottobre.

Per vivere l’esperienza di un’accelerazione elettrica, Ford ha realizzato l’E-Launch. Si tratta del primo simulatore al mondo dedicato ai veicoli elettrici, sviluppato riproducendo l’accelerazione del primo Suv elettrico Ford, in arrivo nel 2020 e ispirato alla Mustang. Chi lo proverà verrà lanciato a una forza di 1.2G. Il programma prevede 9 pomeriggi di talk. Chi volesse incontrarci, può farlo venerdì, venendo ad assistere all’intervento di Tedeschini. Tutti gli eventi, moderati dai giornalisti di Wired, sono gratuiti, fino a esaurimento posti. Per gli altri per le scuole , invece, è necessaria la prenotazione.

Il programma completo degli eventi

(Festival della Scienza 2019 – dal sito Wired.it)

Venerdì 25 ottobre, ore 17:00

La strada verso emissioni zero -con Mauro Tedeschini, e co-fondatore di VaiElettrico.it.

Sabato 26 ottobre, ore 17:00

La musica del pianeta – con gli Ex-Otago

Domenica 27 ottobre, ore 17:00

Come si muove una Smart City: mezzi pubblici green e mobilità condivisa – con Gabriele Grea, senior research fellow presso Certet, università Bocconi

Lunedì 28 ottobre, ore 16:00

Evoluzione sostenibile: a che punto è l’agenda 2030 dell’Onu? –con Enrico Giovannini, economista e portavoce Asvis – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile

Mercoledì 30 ottobre, ore 16:00

Creare valore dai rifiuti. La scommessa dell’economia circolare – con Marcello Somma, direttore ricerca e sviluppo sostenibile di Fater Spa

Giovedì 31 ottobre, ore 11:30

Utopie urbane. Trasformare i luoghi, immaginare l’uomo

con Luca Ballarini, Founder & creative director di Studio Bellissimo e ideatore del progetto Torinostratosferica

Venerdì 1 novembre, ore 17:00

Come pensano le persone che cambiano il mondo – con Massimo Temporelli, fisico, storico della tecnologia, fondatore TheFabLab

Sabato 2 novembre, ore 17:00

L’innovazione al servizio dell’uomo: vivere nell’epoca dell’accelerazione tecnologica – con Nicolò Andreula, economista, scrittore, consulente e visiting lecturer Chinese University di Hong Kong