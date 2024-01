Fantastica la mia Cupra Born. Ma quel che c’è intorno…

Alessio ci scrive raccontandoci il suo debutto in auto elettrica, una Cupra Born che guida da settembre percorrendo spesso il tragitto da casa, a Genova, al luogo di lavoro che dista ben 130 km. In pochi mesi si è già fatto un’idea molto precisa dei pregi e dei difetti della transizione all’italiana. Lo ringraziamo e pubblichiamo il suo scritto condividendone in gran parte il contenuto.

di Alessio Nicora

“M i presento!

Sono il tipico esempio della frase «no, l’elettrico per te non va bene»: non ho possibilità di caricare a casa o in garage e sono tornato da poco in una città che dista 130 km dal mio ufficio, viaggio che faccio raramente in auto ma che quando occorre comporta 260 km di autostrada in giornata.

Negli ultimi 3 anni ho avuto una Seat Ibiza a metano con cui mi sono abituato al bollo ed ai parcheggi gratuiti (abitavo in Piemonte, mentre dove vivo ora il metano non ha agevolazioni), ma soprattutto a rifornimenti ravvicinati dato che l’autonomia era di 300/350 km.

Per quanto sopra, a settembre 2023 mi sono deciso e ho fatto il grande passo: sfruttando una serie di condizioni particolarmente vantaggiose tra cui uno sconto importante del costruttore e le agevolazioni delle città di residenza e lavoro sono entrato nel mondo dell’auto elettrica.

“Cupra? Wow bella, ho visto la pubblicità!”

Tra mille scetticismi attorno a me ho ritirato la mia Cupra Born scoprendo che per il 90% delle persone Cupra = Formentor, cosa che la dice lunga sulla spinta commerciale in Italia dei veicoli 100% elettrici.

Lo spazio interno, il silenzio, la comodità del pavimento piatto, la possibilità di raffrescamento e riscaldamento anche ad auto ferma mi hanno subito colpito e non nascondo che, avendo un bimbo piccolo, sono state subito motivo di esaltazione da parte di tutta la famiglia.

Per me, invece, lo sono state anche l’accelerazione e soprattutto la dinamica di guida, anni luce avanti non solo dalle ID3 e 500e che avevo utilizzato diverse volte a noleggio, ma anche dalle endotermiche da me possedute e provate.

Software e app: qui casca l’asino

L’aspetto meno soddisfacente è invece quello legato al software e all’app di accompagnamento, entrambi molto indietro rispetto a Tesla e cinesi (smart, BYD).

Potrei dire che si tratta della stessa poco intuitiva e reattiva interfaccia che avevo sulla Seat Ibiza, aggiornata con le poco intuitive soste per la ricarica se si usa il sempre poco intuitivo e reattivo navigatore di bordo; nessuna indicazione sul preriscaldamento o meno delle batterie, nessun dato approfondito su potenza e storico delle ricariche, impossibile capire se si ha l’ultimo aggiornamento software e come averlo. Stessa cosa dall’applicazione, che utilizzo solo per monitorare la ricarica e per preclimatizzare l’auto, ma che non è nemmeno in grado di chiudere i finestrini se me ne dimentico. Apple CarPlay e Android Auto mettono una pezza, ma ancora non hanno funzioni dedicate per chi utilizza auto elettriche.

La prima settimana: un impatto forte, nel bene e nel male Ho percorso 5000 km in questi 3 mesi, di cui il 90/95% in autostrada, abituandomi a comfort e prestazioni semplicemente inarrivabili per le concorrenti endotermiche e che trovano come rovescio della medaglia un ecosistema ancora acerbo, fatto di ignoranza (nell’accezione propria del termine) e scelte commerciali che non premiano l’intraprendenza di chi sceglie di fare da apripista in questa transizione. La prima sera sono partito per un viaggio di lavoro da circa 350 km, che prevedeva la sosta notturna in un hotel provvisto di destination charger Tesla che permette di ricaricare gratuitamente pagando il servizio di parcheggio coperto. Si fa presto a dire pianificazione… Peccato che la colonnina “aperta” a tutti i veicoli elettrici non volesse funzionare nonostante il tentativo di reset: tra le ironie dei colleghi è bastata una ricarica lampo in autogrill alla prima sosta della mattinata, ma ho imparato subito che la pianificazione che amo può subire imprevisti. Nella sosta del giorno dopo in un centro commerciale con 6 punti di ricarica gratuiti e 2 a pagamento ho imparato la seconda lezione: cercare di caricare gratuitamente fa perdere un sacco di tempo. Al secondo giro di ricerca mi sono accontentato di pagare la mia ricarica essendo occupate tutte le colonnine gratuite.

Vista la lunghezza totale del viaggio avrete capito che le due ricariche sopra non erano necessarie, ma volevano essere per me un test di pianificazione finalizzato al risparmio ed allo sfruttamento dei cosiddetti tempi morti.

Il primo week end: le tariffe di ricarica a geometria variabile

Concludo la mia prima settimana con un weekend di svago in Toscana prenotando il pernotto in un camping con punti di ricarica disponibili. Solo all’arrivo ho scoperto che l’abitudine della zona è chiedere una tariffa fissa a fronte dell’utilizzo della colonnina: un ristoratore con destination charger Tesla richiedeva una quota di € 20, quindi se ceno 2 ore ricarico 20 kWh a 20 euro… Il camping pretendeva una quota di € 20 per metà batteria o di € 40 per una ricarica del 100%, senza però aver la possibilità di monitorare il quantitativo di energia erogato dalla colonnina.

In entrambi i casi non ho pensato volessero approfittarsene con prezzi spropositati, ma ho percepito totale ignoranza sul tema.

La vita quotidiana: l’ansia da ricarica sparisce, le brutte soprese no

Nonostante dove vivo non ci sia una capillarità particolarmente alta ho una colonnina in AC davanti casa e nelle zone da me più frequentate; nel mio tragitto autostradale, invece, ho modo di fare la sosta per la colazione davanti a dei bellissimi stalli Ionity.

Con le nuove Free to X nell’autogrill di Ronco Scrivia sono ancora più tranquillo, ma la speranza è una maggiore apertura dei Supercharger Tesla autostradali (Dorno!), che hanno un’esperienza utente di livello superiore a mio parere.

La mia esperienza in elettrico è proseguita con la rimozione delle colonnine gratuite nel supermercato Esselunga vicino casa in favore di stalli Be Charge a pagamento, con l’annuncio di Be Charge stessa di eliminare i piani di abbonamento su cui facevo affidamento e con l’annuncio di A2A di rivedere i prezzi dei suoi stessi piani con un aumento importante per i non abbonati luce/gas di A2A.

L’ansia da ricarica inizialmente si fa sentire (il 5% in autostrada nel primo mese di utilizzo è da cuori forti), anche su soggetti che seguono e si preparano a questo cambiamento da tempo, ma tutto passa appena si assimila il concetto di ricarica nei tempi morti: non è più caffè + toilette + rifornimento ma è attacco + caffè + toilette + stacco, vi garantisco che i tempi sono gli stessi.

Pentito? No. Ma se l’Italia non cambia passo…

Il mio consumo medio si è attestato sui 15.5 kWh/100 km che con i prezzi dei migliori abbonamenti si traduce in circa 5 euro/100 km, non male non potendo contare sulla ricarica domestica. Certo, per alcune situazioni di ricarica in città in AC la preparazione e sistemazione del cavo di ricarica diventa creativa…

Un disastro? NO. Rifarei questa scelta senza dubbio, le difficoltà sono tante ma la guida è migliore sotto tutti i punti di vista e per un appassionato di tecnologia e cambiamento come me è impagabile essere parte di questa transizione.

Il futuro italiano non ha ottime premesse: i prezzi di ricarica sono in continua ed ingiustificata salita, un utente medio che non riesce ad aderire all’ormai unico abbonamento conveniente rimasto si attesterebbe su una spesa di circa 8 euro ogni 100 km percorsi.

I prezzi di ricarica senza abbonamento, invece, variano dai 70 agli oltre 90 centesimi di euro/kWh, che portano ad una spesa di circa 15 euro ogni 100 km.

Stiamo parlando di 7/8 volte il costo della corrente casalinga.