Famiglie elettriche: il papà con la Tesla (la prima arrivata a Modena), seguito dalle due figlie – Cristina e Eleonora – con la e-Golf e la Corsa-e.

Il capo-famiglia si chiama Piero Ferrari, è di Maranello, ma non ha a che fare con i bolidi del Cavallino. Lui con l’elettrico ci lavora (ha una società di consulenza, la Pieffe Studio) e ci viaggia. E ora vuole comprare anche un trattore elettrico per l’azienda agricola di famiglia, una farm 4,0 a emissioni zero. Con la sua storia inizia una nuova serie, “Famiglie elettriche”: chi vuole raccontarsi può scrivere a info@vaielettrico.it

Famiglie elettriche ” La mia prima Tesla? Era un segnale da dare…”

La scossa per la mobilità elettrica viene da lontano, dall’amore per l’ambiente, coltivato già da adolescente . Piero ha avuto parte attiva in associazioni come Legambiente. Ma è anche un perito elettrotecnico, con una competenza specifica. A fargli scoccare la scintilla per le auto a batterie è stata l’ammirazione per Eleon Musk: “Ho iniziato a seguire il progetto Tesla fin dall’inizio, quando arrivò il primo esemplare di Model S. Se non ricordo male ad Ancona c’era un’azienda che le importava. Ero interessato a prenderla, ma ci ho riflettuto fino al 2015, perché il fenomeno era prematuro. Anche per un pioniere come me, nonostante avessi una gran voglia di smettere di inquinare. E questo è stato il motivo principale che mi ha guidato e che giustifica l’acquisto di un’auto che costa anche il doppio. Ma chi se ne frega dei soldi, si da un segnale forte e coerente verso chi si conosce: famiglia, amici e anche i tanti clienti presenti in tutta Italia”. L’azienda di Piero si occupa di certificazioni.

Famiglie elettriche / “Siamo andati ovunque, ora poi è tutto più facile”

“Ho iniziato io in famiglia, la prima Model S arrivata a Modena era la mia. Non sono uno che gira tantissimo, perché ci tengo alla salute e limito anche i viaggi. Ma sono andato ovunque in Italia: Torino, Trento, l’estrema punta della Puglia e sempre senza problemi. Salvo il primo mese di ansia. Penso sia normale visto quello che comporta. Ma è un cambiamento facilmente gestibile. Con la famiglia siamo andati fino allo Stretto di Gibilterra e a Berlino. Qualche giro un po’ lungo per vedere se questa cosa era reale o meno. Andando a nord i problemi sono stati a zero, anzi zerissimo. Andando a sud ci vuole più attenzione, più programmazione, ma si fa tutto. C’è da mettere in conto un’oretta e qualcosa in più, ma basta andare a mangiare nel frattempo o ci si organizza la sera in hotel”.

“Oggi le colonnine sono ovunque, qualche anno fa…”

“Si può viaggiare ovunque, ma non è una macchina da lavoro”, spiega Piero. “Un consulente se la può permettere. Un rappresentante potrebbe avere qualche difficoltà: fermarsi mezz’ora per la ricarica se i clienti sono lontani l’uno dall’altro può diventare un problema.Ma a parte qualche categoria specifica costretta a spostarsi continuamente o chi corre per scelta – e questo non è il tipo giusto per l’auto elettrica – va bene per tutto, compreso il giro fuori porta. Non c’è proprio motivo per non prenderla e godersi la vita. Se siamo riusciti sei anni fa a girare l’Europa, tanto più lo si può fare ora che le colonnine sono ovunque. Allora l’unico problema era trovare i punti di ricarica, ma avendo già due auto a gas è stato un tipo di approccio a cui eravamo già allenati…”.

“Manutenzione? Pari quasi a zero, per fortuna”

“Che cosa dire sulla manutenzione?”, continua Piero. “È pari a zero, o quasi. Le auto elettriche, ragionando da professionista, sotto sotto sono una cosa stupida. La vera tecnologia innovativa è nel software, mentre i motori elettrici li conosciamo da sempre. Basti pensare alla nostra zona, il comprensorio ceramico modenese, dove girano da oltre un secolo senza problemi, 24 ore su 24. Eppure si leggono tante bufale, nonostante il motore elettrico sia una tecnologia super collaudata, quasi esente da manutenzione. I controlli sono limitati al gas dell’aria condizionata, alle spazzole, al liquido del lavavetri, alle gomme. E neppure le pastiglie dei freni vengono usurate, in confronto a quelle di un mezzo termico. Le mie sono ancora nuove”.Difetti? “Se proprio li vogliamo trovare, sono nell’assistenza: più che una casa automobilistica Tesla è un’agenzia di software. Con tutto il rispetto per Elon, che ha tutta la mia ammirazione, la carrozzeria quando ho comprato io non era il massimo, anche se non si è mai rotto nulla. I tagliandi? Meno male che non sono da fare, perché il centro assistenza allora non c’era. Hanno poi aperto a Milano, poi Padova ecc. e ne faranno altri, ma la cultura è da venditori più che da meccanici che gestiscono la manutenzione di un’auto.

Di padre in figlie, sempre in elettrico

E via via tutta la famiglia è diventata elettrica: “Ho parlato con le figlie, sono socie in azienda, volevano anche loro cambiare le auto, una Y10 e una Matiz vecchie di 10 anni. Si sono prese prima una Golf elettrica e poi, all’inizio di quest’anno, unaa Opel Corsa-e. E così siamo a tre, con completa soddisfazione: non hanno avuto noie particolari, caricano normalmente e hanno anche colonnine gratuite vicino casa. E così sono ben contente anche le mie ragazze. Abbiamo avuto solo un problema con la Opel, per il blocco di un componente ancora indefinito nelle centraline. È stata ferma più di tre mesi ed è stata riconsegnata da poco, non conosciamo ancora il problema perché aspettiamo il report, ma mia figlia ha avuto la sostitutiva. Sono cose che capitano. Queste sono auto a percorrenza più bassa rispetto alla Tesla: ci vai al mare, fanno i loro 200 km, ma finora non sono mai andate oltre. Ma i 200 km li fanno normalmente.

No wall-box, ma pannelli sui tetti per auto-produrre

“A livello domestico, in famiglia abbiamo la classica presa Schuko e i pannelli solari in ogni casa. Dove abito io ne ho due e con 8 kW riesco a caricare due auto. Senza wallbox e,dunque, senza spese aggiuntive. A casa carico 15/20 km all’ora. Quasi tutte le aziende che ho visitato, sia medio piccole con 5-20 dipendenti sia più grandi, si sono tutte attrezzate, anche con il mobility manager per cambiare la flotta da termico a elettrico. C’è chi ha la colonnina e sempre 2/3 prese per i clienti. Nelle imprese emiliano-romagnole c’è molta attenzione, sensibilità e curiosità sul tema. Anche le forze dell’ordine spesso mi fermano per vedere la macchina: mi è successo 5/6 volte in 5 anni, non chiedono i documenti, ma di vedere la Tesla. A un poliziotto ho fatto fare un po’ di una superstrada ed è rimasto stupito di come l’auto vede i cartelli e di come reagisce. Meglio di un pilota ligio al codice della strada”.

Ora la passione di Piero è l’agricoltura. E un e-trattore…

“Molti miei colleghi hanno presa l’auto elettrica – Peugeot a Nissan a Renault e altre marche – e 2/3 aziende si sono organizzate per vendere colonnine”, continua Piero. “È diventato un business. Anche nel settore agricolo ci sono due aziende che hanno studiato la trasformazione dei mezzi agricoli da termici a elettrici. Si tratta di una carriola elettrica e di un mezzo per raccogliere la frutta e fare altri lavori Li ho seguiti anche professionalmente per la sicurezza del prodotto, la corretta esecuzione, il manuale uso e manutenzione e tutta la documentazione prevista”. Ora Piero pensa a un altro passo: “Sono prossimo alla pensione e vorrei spostarmi verso la gestione di una farm agricola, insieme a mia figlia, imprenditrice già nel settore. E abbiamo pensato al trattore elettrico”. Piero si è reso disponibile anche per il recupero del vecchio RAMseS.

Famiglie elettriche Passione che viene da lontano

Piero coltiva anche la passione per il volo, ma qui i tempi per l’elettrico non sono ancora maturi. A casa Ferrari non mancano invece la e-mountain bike, per pedalare in Appennino senza sfiancarsi. “Il mio interesse verso l’elettrico è frutto di una visione ecologica, già dall’età di 15 anni ero molto sensibile all’ambiente. Con la famiglia abitavamo in montagna, zona di Polinago e piana di Mocogno, alle pendici del Cimone. Vedendo i fiumi inquinati da allevamenti zootecnici o altro, con mia mamma facemmo la prima denuncia. Il mio primo segnale di quello che sarei stato da adulto. Sono da sempre socio di WWF, Greenpeace e Legambiente, per 30 anni presidente dell’associazione delle guardie volontarie di Legambiente. Pubblici ufficiali a tutti gli effetti, facendo una concreta attività di controllo del territorio, sanzioni sui rifiuti, controlli su inquinamento. In collaborazione con tutte le forze dell’ordine”.

Famiglie elettriche

————————————————————————————————-