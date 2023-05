Export di auto: Cina prima al mondo (grazie alle EV)

Export di auto: la Cina prima al mondo nelle esportazioni di auto, grazie soprattutto alla vendita di elettriche e ibride plug-in. Scavalcato il Giappone.

Export di auto: superati anche Giappone e Germania

IL Dragone Cinese fa sempre più paura, come ha ribadito di nuovo venerdì al Festival dell’Economia di Trento il n.1 del Gruppo Renault, Luca De Meo. E questo grande successo non è dovuto a citycar di basso prezzo scopiazzate dai modelli occidentali, come si pensava fino a pochi anni fa. Un terzo degli 1,07 milioni di macchine spedite fuori dai confini cinesi nel primo trimestre 2023 è costituito da auto con la spina, elettriche o ibride plug-in. In gran parte Suv, di tutte le taglie, anche se il modello di maggior successo è la MG 4, un’elettrica della taglia della Golf, venduta a un prezzo molto competitivo. Il sorpasso è avvenuto con la prima parte di quest’anno, ma già nel consuntivo 2022 la Cina era salita al secondo posto alle spalle solo del Giappone. Scavalcando una nazione-simbolo del settore come la Germania.

Il primo esportatore cinese? La solita Tesla da Shanghai

Il ritmo di crescita della Cina è insostenibile per la concorrenza: nel primo trimestre è stato del 58,3%. L’export giapponese si è difeso bene, salendo a 954.185 veicoli, ma l’aumento è stato “solo” del 6%. Ancora più impressionante la progressione nell’export di quelli che in Cina chiamano NEV (New Energy Vehicles), saliti a quota 380 mila. Nell’intero 2022 ne sono state vendute 679.000. Bisogna considerare che nell’export cinese figurano anche le auto prodotte lì da costruttori occidentali. E così scopriamo che in testa tra le marche figura Tesla, che dalla Gigafactory di Shanghai ha esportato 90 mila auto, tra cui le Model 3 vendute anche in Italia. Segue il gruppo SAIC (MG, Wuling, Maxus…) con 50 mila. BYD è terza con 30.000 auto. Ma un po’ tutti i costruttori si sentono solo all’inizio: Xu Haidong, n.1 della CAAM (Associazione cinese dei produttori auto) fa sapere che l’obbiettivo è esportare 8 milioni di veicoli nel 2030…