Ewiva e Free to X, aperte altre stazioni HPC

Ewiva e Free to X continuano ad aprire nuove stazioni ad alta potenza, rafforzando una rete che resta il punto debole del network di ricarica italiano.

Ewiva, altre nove stazioni in febbraio

La joint-venture creata da Enel X Way e Volkswagen Group si è arricchita in febbraio di 33 nuovi punti di ricarica, distribuiti in 9 siti e in 5 regioni. Finalmente le installazioni HPC toccano anche il profondo Sud, con tre stazioni in Sicilia, una delle quali presso l’aeroporto di Punta Raisi, a Palermo. È vero che al Sud le auto elettriche sono ancora poco diffuse, ma le isole rappresentano una destinazione turistica fondamentale. E il rischio è di perdere i turisti elettrici provenienti dal Nord Europa, ovviamente decisi a scegliere le destinazioni in cui è più agevole ricaricare. Ricordiamo che l’obbiettivo per cui è stata costituita Ewiva è realizzare entro il 2025 una rete con 3.000 punti di ricarica ad alta potenza (da 100 kW a 350 kW). Alimentata solo da fonti di energia 100% rinnovabili. Ewiva fa sapere che “i nuovi punti di ricarica attivati nel corso del mese sono dislocati lungo tutta la penisola e posizionati in siti strategicamente selezionati...Sia nelle aree urbane che lungo le principali strade extra-urbane“. Di fatto manca ancora l’autostrada, a causa del ritardo nell’organizzazione delle gare pubbliche.

Con Somaglia Ovest (A1) Free to X a quota 55 stazioni

Chi continua a installare in autostrada è invece Free to X, che fa capo ad ASPI (Autostrade per l’Italia). Siamo arrivati a quota 55 stazioni di ricarica: l’ultima attivazione riguarda Somaglia Ovest, in A1 direzione Bologna per chi viaggia da nord. “Di fatto riducendo l’interdistanza con San Zenone Ovest e Arda Ovest a soli 30 km“, fa notare la società. “La Milano-Napoli è strategica per i flussi di traffico del nostro Paese. È per questo che nel nostro piano di infrastrutturazione per la mobilità elettrica sulla rete di Autostrade per l’Italia abbiamo previsto di sviluppare diverse stazioni. In totale ad oggi sono 23 le stazioni di ricarica disponibili sulla A1 tra Nord e Sud e viceversa“. Anche a Somaglia Ovest ci sono due colonnine HPC per caricare con potenza fino a 300 kW quattro veicoli in contemporanea. Oltre a una colonnina con connettori CHAdeMO e Type2. In precedenza era stata attivata Tirreno Ovest, sulla A12 in direzione Roma (Tirreno Est è già operativa).