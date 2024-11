Ewiva cresce in Sicilia: inaugurata Mazara

Ewiva cresce in Sicilia, inaugurando un’altra stazione ad alta potenza nella parte più occidentale dell’isola, a Mazara del Vallo. Strategica anche per il turismo.

Ewiva cresce in Sicilia: sono già 23 le stazioni nell’isola

Bisogna dare atto alla joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen di avere mostrato particolare attenzione alla parte più meridionale dell’Italia, a lungo trascurata. Con Mazara del Vallo diventano 23 le stazioni ad alta potenza (fino a 300 kW) nell’isola, con 72 punti di ricarica attivi. Uno dei maggiori concorrenti, Ionity, al momento ne ha due, a Palermo e ad Agira (Enna). Lanuova stazione , è stata installata grazie alla sinergia con il locale concessionario VW, Essepiauto. E con il supporto dell’Amministrazione comunale, attenta alle esigenze degli e-driver del territorio (non molti, per la verità) e dei tanti turisti in arrivo dl nord Europa. Un gioco di squadra elogiato da Daniela Biscarini, CEO di Ewiva. “Grazie alla sinergia con Essepiauto, abbiamo dato vita a una vera collaborazione di filiera, che ci permette di portare a Mazara una soluzione di ricarica ultra-veloce. Con un altro esempio concreto dell’importanza di stretta collaborazione tra privati e Amministrazioni Pubbliche“.

Collaborazione con il locale concessionario Volkswagen

In un mondo, quello dei concessionari d’auto, solitamente poco entusiasta del passaggio all’elettrico, Essepiauto rappresenta un’eccezione virtuosa. Spiega il titolare Paolo Tedesco: “Siamo felici di aver aiutato Ewiva a scegliere la nostra città e il nostro territorio e aver investito in questo moderno sito. L’unico di queste dimensioni e caratteristiche di potenza in tutta la Sicilia occidentale. A riprova del fatto che la nostra regione ha bisogno del lavoro congiunto di pubblico e privato per offrire infrastrutture e servizi di qualità”. A tagliare il nastro della nuova stazione ad alta potenza, anche il Sindaco Salvatore Quinci: “Mazara del Vallo prosegue il cammino di città green e saluta con soddisfazione questo importante investimento di Ewiva e della famiglia Tedesco“. Mazara del Vallo ha poco più di 50 mila abitanti e dista una quarantina di km da Trapani.

