Protesta EV driver ai cancelli di Mediaset: “La nostra verità sull’auto elettrica”

L’appuntamento è per domani alle 19.00, davanti agli studi Mediaset di Cologno Monzese. Questo il messaggio che circola fra numerosi gruppi di automobilisti elettrici intenzionati a dimostrare la loro solidarietà a Vaielettrico per la “censura” sul nostro video di risposta al servizio “Il viaggio di Natale Nord-Sud in auto elettrica” mandato in onda dalla trasmissione Diritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio.

L’obiettivo? «Dimostrare il nostro dissenso – scrivono gli organizzatori – nei confronti della superficialità con cui alcune trasmissione affrontano temi importanti legati alle nuove tecnologie ed offrire il nostro supporto alla redazione di Vaielettrico che per prima ha smontao punto per punto le inesattezze di quel servizio televisivo».

«Non si vuole polemizzare o politicizzare – precisano -, ma raccontare la verità delle nostre esperienze come utilizzatori e sostenitori di una mobilità sostenibile».

La manifestazione sarà pacifica e ordinata. I partecipanti, alcune decine in rappresentanza di numerose community della Lombardia, parcheggeranno le loro auto elettriche in buon ordine, a lato del viale che porta agli studi televisivi Mediaset, poi si raduneranno di fronte ai cancelli di ingresso.

Qui ciascuno esprimerà il proprio parere sui temi della transizione elettrica e della libertà di stampa, ma esigendo correttezza e onestà intellettuale «senza mai mancare di rispetto al lavoro altrui ma esigendo correttezza e onestà intellettuale». Il tutto sarà documentato da video che saranno poi diffusi sui social dei diversi gruppi.

Ovviamente non mancherà la videocamera di Vaielettrico.

