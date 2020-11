Europa elettrica: la VW ID.3 è la più venduta

I dati sulle immatricolazioni nel Vecchio Continente (29 Paesi) sono stati aggiornati dalla società specializzata Jato Dynamics (qui il sito) . E, a dispetto del ritorno della pandemia, segnano un nuovo record nelle vendite di auto a batteries con 71.800 unità (+ 197%) . L’avvio delle consegne della prima Volkswagen della nuova generazione elettrica, con la 1st Edition, ha ovviamente contribuito. Jato sottolinea che il dato della ID.3 è legato a un buon numero di consegne a flotte aziendali e clienti business, per più della metà del totale.

Con l’ottimo risultato della ID.3, il Volkswagen Group ottobre è risultato anche il primo produttore di auto elettriche in Europa, con una quota del 25%. Felipe Munoz, analista di Jato, ha commentato: “Il Volkswagen Group sta raggiungendo i competitors con un ritmo di consegne sostenuto. In parte grazie a una forte presenza nel Nord e nel Centro Europa, dove l’appetito per le auto elettriche continua a a crescere“.

Ottimo risultato delle due coreane, Kona e Niro

La top ten dell’Europa elettrica elettrica di ottobre è stata caratterizzata dalla carenza di macchine da consegnare da parte di Tesla. E così il Model 3 è sparito dalla top ten. Ottimo risultato per le due coreane Hyundai Kona e Kia Niro, che si piazzano al 3° e 4° posto, rispettivamente con 5.261 e 3.868 consegne. Seguono Peugeot e-208 ((3.757), Smart ForTwo (2.829), BMW i3 (2.744), Opel Corsa-e (2.616) Mini-e (2.432) e Nissan Leaf (2.247).

Complessivamente in Europa il mese scorso si sono vendute 1.127.624 automobili (-7%). Il 27% di questi veicoli è elettrificato, tra ibride, plug-in ed elettriche pure. Le vendite di diesel sono al 26%, quelle di macchine a benzina al 44%. Anche tra le plug-in hybrids sono le marche tedesche a dettare legge, con la Mercedes Classe A in testa (4.209 unità vendute) e la VW Passat al 3° posto (3.606). Tra le due si è piazzata la Volvo XC 40 (3.728).

