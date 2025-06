Euro 5, le battaglie all’avanguardia di Salvini: “Non fermate i diesel”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dal primo ottobre, arriverà lo stop per oltre un milione di veicoli diesel Euro 5. Sarà vietata la circolazione in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il provvedimento il decreto che impone misure stringenti per la qualità dell’aria in Pianura Padana. Ma la Lega, con il suo segretario Matteo Salvini che è anche ministro dei Trasporti, è al lavoro per evitarne l’entrata in vigore.

Da chi pensa che il green deal sia una “fesseria economico-industriale” e il cambiamento climatico una esagerazione (“il caldo è un evento ciclico“), non ci si poteva aspettare nulla di diverso. La nuova crociata anti-transizione, contro la lotta al cambiamento climatico e contro un ambiente migliore si potrebbe così definire: “Diesel, liberi tutti“.

Peccato non sia un gioco. Perché Salvini fa sul seri0, contando sul fatto che l’opposizione allo stop in Pianura Padana per i modelli Euro 5 è trasversale a tutto il centrodestra. E anche la posizione della premier Giorgia Meloni è ambigua nei confronti del Green deal e delle scelte Ue sulla transizione

L’emendamento che il partito guidato da Matteo Salvini intende presentare al decreto Infrastrutture mira a ottenere una deroga o un rinvio del blocco. Citando la necessità di una copertura legislativa per tutelare le regioni interessate e i cittadini. Una mossa tattica per aprire un dibattito tra esigenze ambientali, compatibilità sociale e responsabilità politiche; un modo come un altro per buttarla in tribuna.

Euro 5, cosa prevede la norma sui diesel, quando scattano e perché è stata approvata

Il blocco dei diesel Euro 5 è parte del Piano nazionale per la qualità dell’aria. Elaborato in risposta a una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia. Per il superamento cronico dei limiti di biossido di azoto (NO₂) nelle città del Nord. Il decreto n. 121 del 2023 ha imposto alle regioni del Bacino Padano l’obbligo di adottare piani aggiornati entro tempi certi.

Nel dettaglio, la norma prevede il divieto di circolazione nei Comuni con oltre 30mila abitanti a partire dall’1 ottobre 2025 per le autovetture diesel Euro 5. Successivamente, i limiti si estenderanno anche ai veicoli commerciali leggeri e ad altre categorie, fino al 2027.

Del resto, la Pianura Padana è da anni una delle aree più inquinate d’Europa. “Con valori spesso ben oltre le soglie di sicurezza, e lo mostrano i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente e quelli provenienti dalle centraline ARPA”. Non lo dicono attivisti e ambientalisti, ma la rivista Le Scienze. E in ogni caso i i dati sono lì da leggere.

Le Regioni chiedono alternative a Governo e Ue

Il Piemonte ha approvato il nuovo Piano regionale per la qualità dell’aria a dicembre scorso. In Lombardia il calendario è più articolato, con una graduale estensione delle limitazioni: le auto private dal 2025, i veicoli commerciali dal 2026 e 2027, nei comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.

Secondo i dati ANFIA, nel 2023 circolavano in Italia oltre 3,7 milioni di auto diesel Euro 5, a fronte di un parco circolante di circa 41 milioni. Numeri importanti, che ricordano ancora una volta l’età media elevata del parco veicoli circolanti in Italia. Anche nelle “ricche” regioni del Nord Italia.

La Lega, invece, preferisce mettere in evidenza quanto sia dirompente, sia sul piano sociale che economico. Matteo Salvini ha definito il blocco “una follia che avvantaggia altri mercati”, riferendosi ai potenziali effetti negativi su famiglie e piccole imprese.

Non ricordando, invece, i cambiamenti in atto nella società. L’Italia è l’unico Paese della Ue dove gli stipendi non sono tornati sopra i livelli precedenti alla crisi finanziaria globale del 2008 e i giovani sono sempre meno interessati ad avere un’auto di proprietà. Nel primo caso, non si aiuta chi non può cambiare auto, concedendogli di circolare anche con modelli inquinanti, ma con incentivi mirati. Nel secondo caso, favorendo car sharing, puntando su veicoli elettrici.

E gli incentivi auto dove sono finiti?

In parallelo, anche la Regione Lombardia ha chiesto al Governo e all’Unione Europea di rivedere il piano, segnalando la disparità rispetto ad altri Paesi europei. L’assessore all’Ambiente Giorgio Maione ha parlato della necessità di trovare “risorse e soluzioni condivise” per evitare una penalizzazione unilaterale.

Nel frattempo, il Governo è al lavoro su un Piano sociale per il clima da 7 miliardi di euro, finanziato con fondi europei. Il pacchetto dovrebbe includere incentivi per la mobilità sostenibile e misure per la riqualificazione energetica. In particolare, con particolare attenzione ai nuclei familiari con ISEE sotto i 20mila euro. Se ne è parlato due settimane fa, ma poi è sparito dal radar.

