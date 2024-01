Esperienza allucinante per comprare una EV Usata

Esperienza allucinante per comprare un’auto elettrica usata, una Citroen C Zero. La racconta Paolo Cassinelli, un ingegnere che presiede la AIIT Piemonte-Valle d’Aosta. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Paolo Cassinelli

“V orrei condividere con voi questa mia esperienza di acquirente di un veicolo elettrico usato. Da qualche tempo stavo cercando una Citroen C-Zero. E ho trovato, su una nota piattaforma di veicoli usati, un annuncio di un venditore professionista, una C-Zero anno 2019, di aspetto praticamente pari al nuovo “ .

L’auto è morta e a qualsiasi domanda il venditore non risponde

“ Mi sono recato dal venditore per vedere il veicolo ed avere qualche informazione in più. E qui cominciano i dolori. Il venditore probabilmente non aveva mai visto un veicolo elettrico e tanto meno guidato! L’auto era completamente ‘morta’, il cruscotto spento e alla mia richiesta di vederlo acceso mi fu risposto che non era possibile! In effetti la batteria a 12 Volt nel cofano anteriore era stata prudenzialmente staccata dal morsetto positivo. Non si sa mai ! A questo punto passo a qualche domanda sulla batteria di trazione. Risposta: “Non si preoccupi, è garantita 8 anni dal costruttore!“. Infine passo al tema ricariche e, dopo un ricerca affannosa del cavo, vengo informato che se sono interessato lo procureranno. Come noto la C-Zero dispone di due prese coperte da sportellini lato Sx e Dx, una per la ricarica domestica ed una per la ricarica veloce Chademo. Ma non è stato possibile visionarle, il venditore non è stato in grado di aprirle “ .

Esperienza allucinante: non sanno nulla delle auto che vendono

" Ho evitato di chiedere se disponeva di una certificazione dello stato delle batterie… Ho chiesto anche se potevo provarla, la risposta anche in questo caso è stata negativa. Da questa mia esperienza, emerge che spesso i venditori che provengono dal mondo ICE non conoscono nulla dei veicoli elettrici che vorrebbero vendere. Rendendo più difficile trattare un veicolo che, per le sue caratteristiche, molto diverse da un veicolo tradizionale, necessita di competenze specifiche da parte del venditore. Per informare correttamente il compratore e valorizzare il prodotto proposto. La disponibilità di veicoli elettrici usati sarà sempre maggiore, come anche da voi riportato in un recente articolo. Ed essi rappresentano una via di accesso agli EV a prezzi competitivi: il tema della formazione dei venditori diventa sempre più cruciale. Cosa ne pensate? ". Paolo Cassinelli, Presidente AIIT Piemonte e Valle d'Aosta

Serve più trasparenza, soprattutto sulla capacità residua della batteria

Risposta. L’impreparazione c’è nei saloni del nuovo, figuriamoci che cosa succede tra chi vende l’usato, che comincia ad essere trattato solo ora in maniera significativa. Purtroppo anche i siti specializzati nelle auto di seconda mano offrono una presentazione delle elettriche molto carente, con parametri ancora legati alle auto tradizionali. È per questo che seguiamo il tema con grande attenzione, con articoli e una sezione del sito dedicata alle offerte dei lettori. Cercando di stimolare la stesura di proposte esaurienti, con dati cruciali come appunto la certificazione della capacità residua della batteria.