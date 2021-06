Eraid, da Monza a Pietrasanta, tutti in elettrico. Gli equipaggi sono partiti alle 16:00 di venerdì 11 giugno dal rettilineo dei box dell’Autodromo lombardo. Cisoamo anche noi di Vaielettrico, con una vettura guidata da Paolo Mariano.

ERaid, oltre mille km con auto di nove marche

Le vetture partecipanti all’ERaid sono scattate, dopo un giro di pista sullo storico circuito, per la prima delle quattro tappe in programma. Oltre 1000 km in quattro giorni, con tappe per la ricarica nelle colonnine di Enel X. Gli equipaggi hanno l’opportunità di decidere dove, come e quando, essendo stati forniti di app e tessera Juice Pass.

Giornalisti, VIP, influencers ed addetti ai lavori sono tutti giunti al MIMO di Milano da tutt’Italia sui treni AV di Italo, partner della manifestazione. In autodromo a Monza hanno trovato schierate vetture come BMW iX3, Citroen eC4, DS Crossback E tense, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Kona, Jaguar I-PACE, Kia e-Niro, Opel Mokka-e, Peugeot e-208 e Volvo XC40 Recharge.

Vince il più virtuoso per consumi, tempi di ricarica…

Al termine, grazie al supporto tecnico di Targa Telematics, l’organizzazione premierà la vettura ed il guidatore che mostreranno i risultati considerati globalmente più efficaci. Considerando parametri quali efficienza, consumo di energia, precisione nel passaggio ai checkpoint e tempi di ricarica. Più che una gara, una divertente sfida sui parametri con cui si misura ogni giorno chi si muove in elettrico. L’intero percorso dell’ERaid si snoda attraverso luoghi iconici di Castelli e Piazze fra le più conosciute d’Italia, da Piazza del Campo (Siena) a Piazza dei Miracoli (Pisa). La seconda tappa, in corso sabato 12 Giugno, porterò gli equipaggi da Parma a Pistoia, con visita in prima mattinata alla Dallara Academy ed arrivo pomeridiano in Piazza Duomo a Pistoia.

