Eni gas e luce lancia e-Start: inzia il lungo addio al petrolio

Parte ufficialmente oggi il progetto e-Start di Eni gas e luce. E’ il debutto del colosso petrolifero nella e-mobility. La controllata del gruppo Eni si occuperà di fornire infrastrutture di ricarica private, domiciliari, condominiali o pubbliche ad utenti privati come alberghi, supermercati, ristoranti, aziende. La casa madre doterà invece 1.000 delle sue pompe di benzina di colonnine per la ricarica pubblica. A 50 kW nelle stazioni urbane, a 350 kW in quelle ubicate sulle direttrici di traffico exraurbane e autostradali, grazie a un accordo con la rete paneuropea Ionity.

Chiarini. “Noi la transizione tra passato e futuro”

Il progetto è stato tenuto a battesimo dall’amministratore delegato di Eni gas e luce Alberto Chiarini a Vicenza, all’inaugurazione della manifestazione nazionale CiTeMos, promossa da Confartigianato in accordo con le istituzioni locali.

Riprendendo una suggestione di Leonardo Buzzavo del Dipartimento di Management dell’Università Cà Foscari di Venezia che l’aveva preceduto, il top manager del gruppo Eni ha detto che la mobilità elettrica è un futuro certo e scontato. Ma «il passato e il futuro non possono essere due dimensioni distinte e in conflitto tra loro. La transizione verso una mobilità totalmente sostenibile sarà graduale ed Eni rappresenta il collegamento naturale tra le due dimensioni. Può infatti contare sulla sua consolidata leadership nel settore del gas per autotrazione, che oggi è la modalità meno inquinante fra quelle derivanti dagli idrocarburi. L’impegno nell’elettrico è il passo successivo. Che inizia da oggi».

“Sono arrivati i tempi dell’elettrico”

E se oggi si muove anche il colosso energetico del Cane a sei zampe, vuol proprio dire che i tempi sono maturi. «L’unica incognita _ ha aggiunto Chiarini _ riguarda i tempi nei quali la nuova cultura dell’elettrico diventerà cultura di massa. Ma di certo un gruppo come Eni non può stare alla finestra, aspettando che si chiarisca se debba essere l’infrastruttura di ricarica ad innescare la diffusione dei veicoli elettrici, o sia la diffusione dei veicoli elettrici a stimolare lo sviluppo dell’infrastruttura».

L’offerta commerciale di Eni gas e luce non è stata ancora resa pubblica nel dettaglio. Sarà però un’offerta a 360 gradi. Comprenderà consulenza, vendita, installazione e assistenza, abbinate al contratto di fornitura dell’elettricità.

Due soluzioni per la ricarica privata

Per la ricarica domestica e condominiale le proposte sono due. La Wall Box Light da 999 euro in corrente alternata alla potenza di 3,7 kW, con l’optional del dispositivo intelligente BeON che modula la ricarica.

La Box Plus da 1.699 euro per la ricarica veloce da 22 kW, depotenziabile a 7,4 kW, che garantisce una ricarica plug & play o tramite pin code, modulatore di ricarica Load Guard per evitare i sovraccarichi, e il dispositivo Etrel Inch Home che può dialogare con i dispositivi smart della casa, impianto fotovoltaico compreso, ottimizzando i consumi.

E l’Hub per le aziende

La colonnina e-Start Hub si rivolge invece alle imprese che vogliano alimentare le flotte, offrire un servizio ai clienti e ai dipendenti. Può essere progettata e installata in diverse configurazioni e personalizzata. Eni gas e luce si occupa di tutto, dalla scelta delle modalità più adatte alle esigenze dei clienti, all’assistenza e all’offerta di energia. La fornitura può essere integrata con altri dispositivi e servizi di efficientamento energetico. Le offerte possono essere consultate sul sito di Eni Gas e Luce, oppure presso i Flagship Store che l’azienda sta implementando in diverse città d’Italia (in Veneto ne saranno aperti tre a breve, a Treviso, Padova e Vicenza).

“Noi da sempre nel mondo dell’auto”

Qual è il valore aggiunto di Eni gas e luce rispetto alle altre multiutility italiane? «Crediamo di poter offrire una gamma completa di servizi _ risponde Chiarini _ grazie alla profonda conoscenza della mobilità in tutti i suoi aspetti, all’esperienza maturata in decenni di attività in questo settore e agli stretti rapporti con tutti i protagonisti del mondo automotive»