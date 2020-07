Energica con Cooltra, emozioni elettriche anche a noleggio

Noleggio a lungo termine per le moto elettriche Energica con Cooltra. E’ possibile grazie al Gruppo spagnolo che ha aggiunto la superbike elettrica italiana alla sua ampia gamma di mezzi elettrici.

L’idea è nata in collaborazione con Gp One Milano, dealer ufficiale Energica. Nasce così, per la prima volta in italia, la possibilità di testare tramite i migliori concessionari della rete le

moto Energica, e noleggiarle a lungo termine attraverso Cooltra.

Cooltra è specializzata nella fornitura di servizi di mobilità attraverso lo sharing e il noleggio scooter a breve, medio e lungo termine. Fondata nel 2006 vanta oggi una flotta di oltre 17.000 scooter, elettrici e a benzina, moto, ebike, monopattini, con più di 100 punti di noleggio fra Spagna, Italia, Francia, Portogallo,

Austria, Rep. Ceca, e uno Staff di oltre 1.000 dipendenti.

campionato Moto-E di cui è fornitore unico. La prima gara del nuovo calendario rivoluzionato dalla pandemia Covid è in programma sul circuito spagnolo di Jerez nel week end del 19 luglio. Otto gli esordienti (due italiani) per questa seconda edizione del Energica, frattanto, si prepara alla ripresa deldi cui è fornitore unico. La prima gara del nuovo calendario rivoluzionato dalla pandemia Covid è in programma sul circuito spagnolo di. Otto gli esordienti (due italiani) per questa seconda edizione del FIM Enel MotoE World Cup . Sfideranno il detentore del titolo Matteo Ferrari del Team Trentino Gresini MotoE. In tutto le gare di quest’anno saranno solo sette. .

Poche le novità sulle Energica Ego Corsa causa il lock down che ha ostacolato lo sviluppo e impedito le prove pre stagione. I primi test saranno effettuati direttamente sul circuito andaluso, a ridosso delle gare. Tuttavia è cambiato il set up delle sospensioni, sono arrivati nuovi pneumatici e c’è un nuovo sistema di raffreddamento della batteria.