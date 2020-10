Enel punta 12 milioni sull’eVTOL israeliano Gadfin

Un futuro da taxi volante

Gadfin ha ideato Spirit One come velivolo per le consegne di carichi speciali in aree urbane o in territori “difficili”. Ma il progetto prevede uno sviluppo futuro come velivolo adibito anche al trasporto di passeggeri. Gli investimenti previsti per portare a termine lo sviluppo del velivolo sono di circa 12 milioni di dollari all’anno.

Gadfin afferma di vantare caratteristiche e prestazioni uniche al mondo in termini di affidabilità e sicurezza. Il CEO di Gadfin, Eyal Regev, ha dichiarato: «L’accordo con Infralab e la scelta di Enel dimostra i vantaggi tecnologici di Gadfin e le eccezionali soluzioni che offre per il volo a lungo raggio: bassi costi operativi e alti livelli di sicurezza». «Sono certo _ ha aggiunto _ che vedremo contratti simili in futuro, che faranno leva sulla capacità dell’azienda di migliorare l’efficienza e il servizio per molte aziende nel mondo, il che alla fine si traduce in un risparmio per ognuno di noi».

Consegne volanti fino a 250 km

All’inizio di quest’anno, Gadfin è stata la prima azienda a ricevere un permesso dall’Autorità israeliana per l’aviazione civile per le consegne nello spazio aereo urbano. Può così collegare ospedali, laboratori e altre organizzazioni e istituzioni tramite droni.

Gadfin è stata fondata nel 2018 da Eyal Regev, Ran Kleiner e Ilan Yuval. Sviluppa droni di varie dimensioni per indagini di infrastrutture aeree e consegna di droni B2B necessarie a organizzazioni come ospedali e laboratori medici.