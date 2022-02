Emissioni, ecco perchè vincono le auto elettriche

Paolo ci chiede se è vero che le emissioni delle auto elettriche sono inferiori a quelle delle auto termiche. E’ un contronto che abbiamo fatto molte volte, ma lo riproponiamo. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ma le BEV vincono anche nell’intero arco di vita?

Salve,

nel dibattito, che sta diventando infuocato, tra fautori del nucleare vs quelli dell’elettrico, si sente dire spesso dai primi che nel bilancio finale del ciclo-vita delle batterie al litio non sarebbero considerati i costi e le emissioni di gas serra dovuti alla costruzione e alla dismissione finale delle batterie stesse, ma solo quelli derivanti dal loro utilizzo. In qualità di entusiasta possessore di una auto elettrica (Hyundai Kona) mi piacerebbe conoscere il vostro parere in merito.

Più sostenibili già oggi, e in futuro il vantaggio aumenterà

RISPOSTA Nessuno studio serio raffronta l’impatto ambientale delle diverse motorizzazioni senza prendere in esame le emissioni prodotte nell’intero arco di vita del veicolo (Life Cycle Assessment o LCA). Quindi, quelle dovute anche alla produzione delle batterie e al loro smaltimento a fine vita, oltre a quelle dovute all’energia richiesta per l’utilizzo (well to wheel, cioè dal pozzo alla ruota).

Calcolando solo queste ultime, infatti, il vantaggio ambientale dell’auto elettrica sarebbe abissale. Il motore elettrico è molto più efficiente, trasformando in lavoro, cioè in avanzamento, il 90% e oltre dell’energia consumata. Mente quello termico, a benzina o a gasolio che sia, ne spreca oltre il 60-70% in calore, che viene disperso.

In fase di produzione del veicolo, invece, l’auto elettrica, in particolare le sue batterie, richiede molta più energia e di conseguenza più emissioni. Altrettanto avviene quando, a fine vita utile, le batterie devono essere smaltite, scomponendo e, se possibile, recuperando tutti i materiali che le costituiscono.

Potremmo dire insomma che l’auto elettrica parte ad handicap: da nuova ha già disperso in atmosfera molta più CO2 di una termica. Ma poi, negli anni di utilizzo, recupera terreno. Quanto e in che tempi dipende da moltissimi fattori: dalle dimensioni, dalle chimiche delle batterie, dal mix energetico con cui viene prodotta l’elettricità impiegata per la produzione e per il rifornimento (che oltretutto varia da paese a paese).

Ecco perchè i risultati sono spesso controversi e alcuni studi, combinando maliziosamente le variabili, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Fino a sentenziare che nell’intero arco di vita le emissioni delle auto elettriche sono superiori a quelle delle termiche.

In realtà la stragrande maggioranza delle analisi dimostra il contrario. Mediamente la parità di emissioni fra auto elettiche e termiche si raggiunge attorno ai 70-80 mila chilometri di percorrenza, cioè prima della metà vita di un’auto moderna. Di lì in poi ogni anno e ogni chilometro in più è sempre più sostenibile.

Ma non è tutto. In tutto il mondo aumenta ogni anno la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili a zero emissioni e questo si ripercuote a catena sulla filiera produttiva delle batterie, sui consumi in fase di utilizzo e sullo smaltimento, migliorandone progressivamente le performances. In sostanza prendendo due auto identiche prodotte oggi, una elettrica e l’altra termica, la prima avrà via via emissioni decrescenti, mentre la seconda continuerà a bruciare lo stesso carburante, rilasciando in atmosfera la stessa quantità di CO2 per 15 anni almeno.

Ecco perchè il passaggio dal termico all’elettrico è un’urgenza già oggi, anche a presciindere da ogni comparazione fra le due tecnologie fatta soltanto sui dati del presente.

