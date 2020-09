Emissioni a confronto: le elettriche vincono 9 a 2

Emissioni a confronto: nella disputa su quali siano le auto più pulite, che tanto appassionano i lettori, le elettriche vincono 9 a 2. Facendo un censimento fra gli studi scientifici più citati, infatti, nove sono a favore dei veicoli a batteria e solo due a favore di quelli termici. E sono pure stati confutati e smentiti.

Una bufala che non muore mai

Tutti i siti che si occupano di auto elettriche, e anche il nostro, combattono quotidianamente con il pregiudizio. Uno dei più diffusi è che i veicoli elettrici non siano più sostenibili di quelli termici.

In altre parole, che le emissioni di CO2 dei moderni diesel e benzina Euto 6 siano, nell’intero ciclo di vita dell’autovettura, inferiori a quelle delle EV. Gli anglosassoni hanno coniato anche un nome per questa fake new di eterno ritorno: la chiamano il mito del “long tailpipe”,del “tubo di scappamento lungo“. Stanco di scrivere “gli stessi articoli più e più volte, come gli insegnanti che ripetono la stessa lezione per una nuova classe ogni semestre” il giornalista di ChargedEVs Charles Morris si è ribellato. E ha fatto un interessante censimento di tutti i più recenti e autorevoli studi che sfatano questa bufala. Noi lo riprendiamo, ringraziandolo a nome della categoria.

«Il mito del “tubo di scappamento lungo” è stato sfatato da dozzine di studi scientifici _ scrive Morris _. Tuttavia, è un argomento così attraente per il movimento anti-EV che sembra non scomparire mai».

Morris parte dal recente studio dell’Università di tecnologia di Eindhoven che anche noi abbiamo ripreso (leggi). Il documento richiama le argomentazioni degli ultimi studi “contrarian” spiegandone anche gli errori commessi nel giungere alle loro dubbie conclusioni. «Calcoli corretti _ vi si legge _ mostrano invece che i veicoli elettrici emettono già meno della metà dei gas serra [sic] delle loro controparti a combustibili fossili», scrivono gli autori dello studio Auke Hoekstra e il professor Maarten Steinbuch.

Le due “bibbie” degli anti-ev

Morris cita gli studi “contrarian” più cari alle fazioni anti-EV . Sono uno studio svedese non sottoposto a revisione paritaria del 2017 e uno studio del 2019 del CesIfo tedesco. Quest’ultimo più volte ripreso anche da Vaielettrico (leggi). E’ stato prontamente smentito dalle riviste tedesche Focus e WirtschaftsWoche . E perfino da Volkswagen , fino a poco tempo fa il principale campione mondiale di veicoli diesel.

I fautori dell’endotermico dipingono il tema della sostenibilità dei veicoli elettrici come ignorato o sottovalutato . «In realtà, il problema è stato discusso da quando esistono veicoli elettrici moderni ed è stato coperto in modo molto ampio sia dal pro che dall’anti-EV» commenta Morris. Con un encomiabile lavoro di ricerca, quindi, il giornalista di ChargedEvs elenca tutti i più rilevanti.

Nove mosse per smentirli

-Uno studio della Union of Concerned Scientists (tramite Green Car Reports ) ha esaminato l’impronta di carbonio dei veicoli elettrici in ogni regione degli Stati Uniti. Ha concluso che le elettriche vincono largamente. Ora sono più pulite della stragrande maggioranza dei veicoli a benzina e lo diverranno di più via via che sarà modernizzata la rete elettrica.

-Le elettriche vincono anche per lo studio del 2020 dell’Università di Cambridge. Ha calcolato l’impronta di carbonio dei veicoli elettrici in diverse regioni della Terra e ha scoperto che sono già più puliti delle auto a benzina nel 95% del mondo .

-Un rapporto dell’aprile 2019 dell’Istituto per l’energia e la ricerca ambientale di Heidelberg (IFEU) ha rilevato che “i veicoli elettrici vincono già rispetto ai termici oggi, a volte di più, a volte di meno, e il vantaggio crescerà“.

-Il Fraunhofer Institute tedesco nel 2019 ha dimostrato che i veicoli elettrici in genere producono “il 28% in meno di emissioni di gas a effetto serra rispetto a un diesel di lusso, fino al 42% in meno rispetto a un motore a benzina per auto di piccole dimensioni“.

-Un rapporto del 2018 dell’International Council on Clean Transportation (ICCT) ha esaminato le emissioni di gas serra nella produzione di batterie agli ioni di litio. Ha scoperto che “una tipica auto elettrica oggi produce solo la metà delle emissioni di gas serra di un’autovettura europea media. ”

-Nel 2017, un rapporto dell’Università VUB del Belgio ha rilevato che le auto elettriche vincono largamente. “Emettono una quantità significativamente inferiore di gas serra nel corso della loro vita rispetto ai motori diesel, anche quando sono alimentate dall’energia a più alta intensità di carbonio“.

-Nel 2012, uno studio dettagliato della Union of Concerned Scientists ha scoperto che anche se caricato al 100% dal carbone un veicolo elettrico sarebbe comunque più pulito di un ICE medio.

-Infine Transport&environment ha analizzato sul campo le emissioni di alcuni modelli diesel scoprendo che non sono tanto puliti come le case costruttrici dicono.