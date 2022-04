Elettrico per tutti, la mission di Enel X Way

Elettrico per tutti: è la mission di Enel X Way, illustrata nella prima uscita dalla n.1 Elisabetta Ripa. La presentazione a margine del GP di Formula E di Roma.

Elettrico per tutti: “Dobbiamo rendere le EV convenienti”

Enel X Way è la nuova società che il grande gruppo dell’energia ha creato a partire da aprile per raggruppare tutte le attività nella mobilità elettrica. La Ripa ha una grande esperienza nel mondo delle infrastrutture, avendo guidato a lungo Open Fiber (posa di fibra ottica). Non ha dubbio sul fatto che il futuro dell’auto (e non solo) sia nell’elettrico.”Il problema è capire quando questo sarà alla portata di tutti“, ha spiegato. “È stato tagliato il traguardo di 20 milioni di EV vendute nel mondo e ormai se ne immatricola una ogni 3 secondi. Ma dobbiamo lavorare perché comprarle sia conveniente, considerando tutto il ciclo di vita. Senza dimenticare il tempo della sostenibilità, che per noi è centrale: le nostre ricariche, in 17 Paesi, avvengono tutte da fonti rinnovabili“. In Enel X Way lavorano 400 persone, che a regime diventeranno 600, con un’età media molto bassa.

Elettrico per tutti: auto, ma anche delivery, nautica e voli a decollo verticale

Di fatto con la creazione di Enel X Way il grande gruppo dell’energia esce dalla fase pionieristica per passare in una nuova epoca in cui le EV diventano di massa. “Il nostro obiettivo è fare leva su piattaforme digitali integrate, per abilitare e offrire servizi innovativi e flessibili che incontrino esigenze in continua evoluzione”, continua Elisabetta Ripa. “Aprendo così la mobilità elettrica alle varie fasce di mercato e a nuovi ambiti. Come, ad esempio, i servizi di trasporto merci e spedizioni nei centri urbani, la nautica o i sistemi di volo a decollo verticale”. I suoi collaboratori parlano di “phygital experience”, un’esperienza fisica e digitale integrata, semplice e conveniente. Questo almeno è l’obiettivo assegnato alla nuova società, che già oggi conta su 320mila punti di ricarica pubblici e privati, gestiti direttamente o con accordi di interoperabilità. Con punti di forza in quattro mercati: Italia, Spagna, Romania e Stati Uniti.

Entro l’anno 314 stazioni di ricarica con Volkswagen

La Fase Due di Enel nella mobilità elettrica si accompagna anche a un salto di qualità nel tipo di colonnine installate. Dopo un primo periodo in cui si è puntato soprattutto sulle colonnine in AC fino a 22 kW, ora il focus è concentrato sulle stazioni fast e super-fast, queste ultime in grado di ricaricare qualsiasi auto in un tempo compreso tra 15 e 30 minuti. È un progetto che in Italia è portato avanti in partnership con Volkswagen, con una nuova società e un nuovo marchio che verrà presentato in luglio. Già oggi sono state aperte le prime 40 stazioni, che dovranno diventare 314 entro l’anno, autorizzazioni permettendo. Il fornitore delle colonnine è un’azienda italiana, l’Alpitronic di Bolzano, la stessa scelta da Free to X per installare le ricariche HPC nella rete di Autostrade per l’Italia. Con potenze modulari: da un minimo di 75 a un massimo di 300 kW.

