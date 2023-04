Elettriche nuove? No, convertiamo le vecchia auto

Elettriche nuove? Roberto, un lettore, propone piuttosto di trasformare le vecchie auto, ottenendo così costi ragionevolmente bassi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Elettriche nuove? Meglio recuperare l’esistente, a costi ragionevoli…

“Scrivo due righe per condividere il mio punto di vista su mobilità elettrica. Per una reale sostenibilità ritengo che sarebbe necessario investire sulla conversione di auto a motore endotermico. Su molte auto, i volumi disponibili consentirebbero l’allocazione delle batterie su area serbatoio e albero di trasmissione (come fatto per la E-Golf). Se poi si raggiungessero quantità di conversioni importanti, credo che il costo rimarrebbe ragionevolmente basso. Magari grazie a contributi statali e modifiche sviluppate direttamente dalle case costruttrici. E così andremmo a recuperare un bel parco auto. Non è senz’altro l’obbiettivo delle case costruttrici, che devono vendere auto nuove, ma se la cosa venisse in qualche modo “forzata” dalla UE magari potrebbe essere attuabile“. Paolo Grazzini

La Renault in Francia ci sta provando, ma in Italia…

Risposta. In realtà anche le Case costruttrici stanno cercando di capire se la conversione delle vecchie auto può diventare un business. Oltre che una mossa in direzione di un’organizzazione più orientata all’economia circolare. La più impegnata in questa direzione è la Renault, che da tre anni ha deciso di dedicare a questa attività un’intera fabbrica francese, quella di Flins, ribattezzata Re-Factory. Più di recente anche la Toyota ha fatto sapere di lavorare a un progetto simile, in Inghilterra. Mentre il gruppo Stellantis ha creato più in generale una direzione dedicata proprio all’economia circolare. Si può pensare alla conversione in elettrico di vecchie auto anche da noi, dando una seconda vita a veicoli destinati altrimenti a rottamazione? In realtà di aziende che si occupano di queste trasformazioni ce ne sono già diverse, ma spesso sono entità poco più che artigianali. Per avere strutture più solide, vere e proprie fabbriche, non servono solo i contributi statali evocati da Paolo. Ma anche una normativa che consenta di re-immatricolare le auto convertire senza svenarsi, come impiego di tempo e di denaro.