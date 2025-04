Elettriche made in Italy: è proprio un flop?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Elettriche made in Italy: perché non si vendono? Silvio, un lettore, parte dai dati del primo trimestre del 2025 per interrogarci sulla situazione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Non le trovo nelle classifiche delle più vendute, neanche in Italia”

“Capisco il vostro patriottismo nell’enfatizzare il decimo posto della Grande Panda (decimo!!!) nella classifica delle elettriche più vendute. Ma mi sembra che il made in Italy non se la stia passando troppo bene. Della 500 elettrica si stanno perdendo le tracce, il che è singolare in un momento in cui le auto a batterie si cominciano a vendere anche in Italia. Mentre degli altri modelli non vedo cenno nelle varie classifiche che vengono via via pubblicate. Il nostro ministro Adolfo Urso aveva parlato di riportare l’Italia a un milione di auto prodotte: se quello è ancora l’obbiettivo, temo che non potrà contare su un grande apporto dalle elettriche. E non a caso adesso si parla di riconvertire gli stabilimenti di macchine in fabbriche di armi: che tristezza…“. Silvio Del Monaco

Elettriche made in Italy: ecco i dati del 2025, non c’è da stare allegri

Risposta. Bisogna capire che cosa si intende per made in Italy: un conto sono le auto che hanno sul cofano marche italiane, un conto le auto fabbricate qui. Perché tra i 7 modelli EV in commercio dei brand tricolori del gruppo Stellantis solo tre sono fabbricati nella penisola: Fiat 500e, Maserati Grecale e Granturismo Folgore. Gli altri (Fiat 600 e Grande Panda, Lancia Ypsilon e Alfa Junior) arrivano tutto da fabbriche all’estero. L’Italia non ha la forza che ha consentito al governo francese di imporre alla Renault di riportare in patria gran parte delle produzioni e questo è il risultato. Per quel che riguarda i risultati di vendita, è vero che al momento sono modesti. La 500e, che è stata a lungo leader di mercato (non solo in Italia), nel primo trimestre è scivolata al 9° posto, con 605 auto vendute. Seguono, tra i modelli ‘italiani’, l’Alfa Junior con 404 e la Grande Panda con 261. Come al solito, la 500e va meglio in Francia (1.505 immatricolazioni nel trimestre), ma si resta in attesa di un nuovo modello che non si sa quando arriverà. Dato anche che le attenzioni di Stellantis in questa fase sembrano concentrarsi sulla versione ibrida, attesa per l’autunno.