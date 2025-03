Elettriche +26% in Europa, Tesla -44%

Elettriche +26% nelle vendite di febbraio in Europa, al 17% di quota di mercato, contro il 13% del 2024. Solo Tesla in controtendenza, con un calo del 44%.

Elettriche +26%: bene VW, Renault 5 sale al 4° posto

L’elettrico cresce (164.148 auto vendute) in un mercato generale dell’auto che invece perde un altro 3% a quota 966.300. E questo nonostante un altro tonfo dei due prodotti più vendute, Tesla Model 3 e Y, in calo rispettivamente del 14% e del 56%. È la grande rivincita dei modelli europei, con la Renault 5 che conquista il 4° posto con 5.659 immatricolazioni, dietro alla Volkswagen ID.3 (6.172, +150%). Seguono altre due VW, la ID.7 e la ID.3, davanti alla Citroen e-C3, alla Skoda Enyaq e alla BMW iX1. Ai soliti noti, si affiancano finalmente tra prodotti dai prezzi più abbordabili come R5, Kia EV3 ed e-C3, a conferma del fatto che l’elettrico deve diventare più popolare nei listini. Mancano purtroppo modelli italiani nella Top 25, con la Fiat 500e ancora al palo in ttesa del nuovo modello e la Grande Panda (versione elettrica) ancora a corto di consegne. Cominciano a crescere, invece, le vendite della Toyota bZ4X: con la nuova versione fa +49% a quota 2.404.

Europei sempre più innamorati dei Suv, al 54%

Che cosa sta succedendo a Tesla? La quota di mercato nei primi due mesi del 2025 è scesa dal 18.4% al 7.7% “Sta vivendo un periodo di immensi cambiamenti“, spiega Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics. “Oltre al ruolo sempre più attivo di Elon Musk in politica e all’aumento della concorrenza nei veicoli elettrici, il marchio sta introducendo una nuova versione aggiornata modello più venduto, Model Y. Marchi come Tesla, che hanno una gamma di modelli relativamente limitata, sono particolarmente vulnerabili al calo delle vendite quando intraprendi un cambio di modello“.

Tesla o no, il dato delle elettriche è ancora più positivo se si considera il primo bimstre dell’anno: siamo a quota 329.700, +31%. E crescono leggermente anche le ibride plug-in: in febbraio ne sono state acquistate 72.639 (+1%), quota di mercato del 7,5%. Al di là delle motorizzazioni, comunque, le preferenze degli automobilisti europei sono sempre più rivolte ai Suv, che salgono al 54% del totale, con 525.159 auto vendute.