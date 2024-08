Electrolux consegna con i suoi camion elettrici che ricarica in casa

Electrolux Group punta sui camion elettrici per la consegna dei suoi elettrodomestici. Per convertire la sua flotta ha installato una potente stazione di ricarica veloce nella fabbrica di Susegana (TV) in Veneto. Una “colonnina” da da 240 a 300 kW che può caricare un e-truck da 40 tonnellate in 90 minuti.

Per Electrolux il futuro del trasporto merci è sempre più elettrico

Il trasporto pesante anche a medio raggio, centinaia di km al giorno, punta sui camion elettrici. Grazie anche ai sistemi di ricarica sempre più veloci e potenti.

Le più grandi aziende della logistica e agroalimentari chiedono alla politica più restrizioni per accelerare la transizione all’elettrico (leggi qui) e non sono da meno quelle industriali come la Electrolux. Azienda svedese di elettrodomestici con base in Italia.

La stazione di ricarica veloce, realizzata in partnership con Scania, viene utilizzata da un e-truck che, diverse volte al giorno, viaggia tra il sito e un fornitore di componenti, percorrendo quotidianamente centinaia di km. Decisamente viaggi “fuori porta”.

“Grazie a questa stazione, stimiamo di raggiungere un risparmio annuo iniziale di circa 55 tonnellate di CO2, che potrà aumentare con l’inserimento di nuovi e-truck“. Parole di Luisa Cinel, Safety & Sustainability manager Operations BA EA.

Le stazioni di ricarica all’interno dei propri siti permette ad Electrolux Group di utilizzare “elettricità 100% proveniente da fonti rinnovabili e di offrire ai trasportatori ricariche veloci e l’azzeramento dei tempi di ricerca delle colonnine“.

Obiettivo: ridurre dell’ 85% le emissioni

La transizione energetica aziendale arriva in strada, ma parte dallo stabilimento. “Siamo stati una delle prime 100 aziende al mondo a fissare un obiettivo climatico basato su dati scientifici, che abbiamo raggiunto nel 2023 con tre anni di anticipo“.

Parole di Alessandro Danti, Operations Sustainability Director BA Europe & APAC, che disegna il prossimo obiettivo: “Recentemente, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti impegnandoci a ridurre le emissioni dirette e indirette delle nostre attività industriali dell’85% e le emissioni derivanti dall’utilizzo dei nostri prodotti, materiali, trasporto di prodotti e viaggi di lavoro del 42% tra il 2021 e il 2030“.

La stazione di ricarica spiegano da Electrolux “è dotata di due postazioni che hanno una potenza di ricarica che va da 240 a 300 kW, con la possibilità di prevedere un upgrade a 4 postazioni e a 320 kW, con picchi fino a 400 kW. La capacità della colonnina permette di ricaricare un e-truck da 40 tonnellate in soli 90 minuti“.

Il sito di Susegana è stato scelto come progetto pilota in quanto offre la possibilità di estendere l’utilizzo dei mezzi elettrici ad altri flussi. Questo grazie ad alcune peculiarità. Ad esempio, la centralità rispetto a fornitori locali di componenti, la vicinanza agli hub del trasporto intermodale, il rifornimento del magazzino di distribuzione in Italia. Infie alle consegne direttamente ai clienti.

