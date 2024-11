ElectriEase, viaggio nel software della ricarica

ElectriEase propone agli operatori della ricarica una soluzione globale innovativa per la gestione delle proprie reti. La presenterà ai lettori di Vaielettrico il cofondatore e Chief Operating Officier Christian Rosini venerdì 29 novembre, nel webinar “La ricarica vista con gli occhiali del software“. Qui il link per l’iscrizione. E’ l’ottava puntata della nostra serie “Speciale Ricarica”.

E’ l’occasione per esplorare l’universo che sta dietro il display di una colonnina di ricarica: un complesso sistema di Information and Communication Technology (ICT).

Da Beagle Plug a ElectriEase: l’esperienza dei clienti tradotta in soluzioni e servizi innovativi per gli operatori della ricarica

ElectriEase l’ha sviluppato sul campo, attingendo all’esperienza di un’app di ricarica che ha fatto storia tra gli EV diver, rimanendo a lungo quella più conveniente sul mercato italiano. Parliamo di Beagle Plug, con i due abbonamenti Flash e Turbo che fino a luglio scorso consentivano di ricaricare rispettivamente a 0,50 e 0,48 euro a kWh. «Abbiamo resistito il più a lungo possibile, ma le dinamiche di mercato ci impongono ora questo nuovo tariffario. Siamo certi che comprenderete la necessità di questi cambiamenti» scrisse agli abbonati, comunicando i rincari. Contestualmente Beagle Plug confluì nella nuova società ElectriEase, oggi controllata dalla società di elettronica romana Eurolink Systems.

Ciononostante gli abbonamenti di Beagle Plug restano, e sono più che competitivi. Anche grazie a un roaming che copre la quasi totalità delle stazioni di ricarica italiane ed europee. ElectriEase, insomma, non demorde perchè «stare dalla parte degli utenti con Beagle Plug ci consente di monitorare l’evoluzione del mercato e capirne le nuove esigenze» spiega Rosini.

Ma la nuova missione di ElectriEase guarda a monte, agli operatori emergenti, CPO o MSP di piccole e medie dimensioni, per i quali può sviluppare «soluzioni innovative di ricarica, sempre più affidabili e smart» aggiunge.

Giocando sull’assonanza tra due termini inglesi ease/sollievo ed easy/facile – l’azienda si propone come fornitore dell’intero pacchetto software di controllo e gestione dell’infrastruttura. Dalla gestione della location all’analisi dati, dai pagamenti alla fatturazione, dal roaming all’App, il tutto personalizzato per tutti gli stakeholder della mobilità elettrica con funzionalità pensate per use cases di clienti residenziali, flotte o titolari di colonnine pubbliche.

Ogni cliente può scegliere il pacchetto completo o un bouquet di servizi selezionati, erogati con un canone fisso e senza commissioni sulle ricariche. Tra i primi clienti, gli operatori Sagelio e T-Carica. Mentre in partnership con Silla Industries ElectriEase si affaccia al mondo della ricarica residenziale.

Appuntamento a venerdì 29 dalle ore 17 per saperne di più. Tutti i partecipanti potranno avanzare domande o chiedere approfondimenti. Ricordiamo che l’iscrizione al webinar è gratuita, previa registrazione da questo link o cliccando direttamente sull’annuncio qui a fianco.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-