EICMA RIDING FEST è il nuovo format organizzato e promosso dagli organizzatori del Salone. Lo scopo è quello di completare l’esperienza degli appassionati: a Milano si guarda e a Misano di sale in sella.

Da qui parte anche l’idea dello slogan “Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle”. Quello del 27 e 28 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà un fine settimana dedicato alle due ruote e in particolare ai demo ride. A disposizione dei visitatori ci saranno le novità di ogni segmento che potranno essere provate in strada in pista e in off-road.

A EICMA riding fest test per tutti

L’offerta di experience coinvolgerà proprio tutti con “prove touring su asfalto, che si svilupperanno nel territorio circostante, turni pista sul circuito internazionale e test off-road di mono e bicilindriche su uno specifico fettucciato per le ruote tassellate”. Ci sarà spazio anche per i più piccoli a cui è riservata la prova di alcune 125 cc e, per i bambini tra i 5 e i 12 anni per un test speciale.

Per riprendere fiato tra un demo ride e l’altro ci saranno anche tanti eventi sul modello di MotoLive, il contenitore di EICMA che nell’evento novembrino ospita gare titolate, spettacoli, momenti palco con talent e piloti, run di freestyle motocross, trial acrobatico e tanto altro ancora.



“È un omaggio e un tributo che vogliamo rendere al nostro pubblico e all’industria di riferimento in occasione di un traguardo unico al mondo, come quello dei 110 anni di storia di EICMA, ma al contempo – ha spiegato l’AD di EICMA Paolo Magri – questo evento porta sul mercato motociclistico più importante d’Europa, e in un territorio particolarmente vocato, uno strumento di comunicazione attrattivo e molto efficace per le Case. Un nuovo format in grado di creare una circolarità potenzialmente molto virtuosa, che completa e rafforza l’esposizione di novembre a Milano. Si chiude così una sorta di cerchio motociclistico esclusivo: le vedo in autunno, le provo in primavera”.

Che moto si provano e quanto costa?

L’ingresso all’EICMA riding fest sarà completamente gratuito, e anche i test saranno gratis ad eccezione dell’experience sulla pista internazionale, che sarà a pagamento e i cui ricavi saranno destinati a sostenere progetti di charity. Molte case hanno già confermato la loro presenza e si attende a breve l’ufficializzazione di altri marchi.

