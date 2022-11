EICMA 2022 last minute: cinque novità da non perdere

Avete ancora mezza giornata, oggi pomeriggio, per un giro a EICMA 2022 last minute? Ecco allora un’ultima carrellata di “chicche” elettriche a due ruote da scovare e toccare con mano tra i 6 padiglioni di Rho Fiera Milano.

Stator, il monopattino americano taglia large

Cominiciamo con la Rolls Royce dei monopattini, lo Stator a ruote “grasse”che potete ammirare nel Pad.9 finalmente in versione definitiva. Una design curatissimo e innovativo, un’inifinità di dettagli, funzionalità e prestazioni decisamente oltre la media, caratterizzano questo “moped” (definizione anericana) che sarà in vendita da fine anno.

Americano d’origine, potrebbe presto trovare una sua casa europea, se la risposta del mercato sarà quella attesa. Qui i dettagli.

Non solo Velocifero: Tartarini va dalle moto agli scooter

Restiamo sulle griffe più conosciute del mondo monopattini con l’italiana Velocifero del designer bolognese Alessandro Tartarini che però presenta al Pad. 22, quattro novità fuori campo: uno scooter, due moto e anche un velicolo per il delivery. Parliamo di RACE-X, (foto sotto sinistra) prima “streetfighter” a debuttare nel mercato dei motocicli elettrici, vanta una velocità massima di 120 km/h e un’autonomia di 115 km. Per un giro a EICMA last minute l’incontro con la creatività di Tartarini, e con lui in persona, può essere davvero quel che giustifica la mini gita a Rho Pero Pero.

Del cargo scooter OLIVER, (foto sopra a destra) dal look robusto, con un’autonomia di 85 km, è progettato per rispondere efficacemente alle consegne dell’ultimo miglio.

E dello scooter classico TENNIS (al centro)proposto sia nella versione elettrica, sia con motore endotermico da 125cc. E’ esposta infine la moto elettrica JUMP, che a inizio 2023 debutterà sul mercato cinese, in Europa, negli USA al prezzo di 3.800 euro franco fabbrica.

Fantic Joy, e-scooter italiano fino al midollo

Da prototipo a realtà in 12 mesi: Fantic Joy elettrico è pronto a scendere in stradaAl Padiglione 15 non si può perdere il primo contatto con la versione definitiva del nuovo scooter elettrico 100% italiano di una marchio glorioso come Fantic Joy. Presentato come concept l’anno scorso, ora è pronto per debuttare sul mercato. E’ interamente prodotto in Italia e con un powertrain interamente made in Italy. E’ infatti in primo veicolo elettrico leggero ad adottare il nuovo powertrain e-Power sviluppato in collaborazione da Dell’Orto, Energica e Reinova.

Viene proposto in due configurazioni. Il motore elettrico da 3 kW in versione L3e (classe 50) è limitata a 45 km/h, l’e-scooter nella classe L1e (classe 125) non oltre i 65 km/h. Resta quindi uno scooter per il commuting urbano, ma particolare attenzione è state dedicata all’autonomia che sarà di 100 chilometri. È dotato di serie di una batteria da 2,2 kWh, che può essere opzionalmente aggiornata fino a 4,4 kWh. Pesa 75 chili più 12 chili per la batteria. La versione L1 sarà disponibile sul mercato da febbraio 2023 e avrà un prezzo al pubblico di 3.990 € mentre la versione L3 sarà disponibile da maggio 2023 con un prezzo ancora da svelare.

Prove tecniche di Mondial elettrica e connessa

Un e-Power rivisto, corretto e potenziato equipaggerà anche il concept di un veicolo elettrico frutto delle collaborazione fre diverse realtà tecnologiche lombrade, tra le quali anche un marchio storico e blasonato del motocliclismo italiano come Mondial.

Il progetto di chiama CEMP e intende sviluppare un sistema di propulsione elettrica “intelligente” destinata ai veicoli leggeri e che sia sostenibile energeticamente, ambientalmente e socialmente. CEMP comprende tre sistemi interagenti fra loro: la propulsione elettrica, l’unità telematica e il sistema di assistenza alla guida, il cosiddetto ARAS (Advanced Rider Assistance System). La sinergia consente di eliminare le emissioni allo scarico, ma anche di snellire il traffico e prevenire gli incidenti.

Sviluppato nell’ambito del bando Call Hub di Regione Lombardia, co-finanziato dall’Unione Europea, raccoglie con il capofila Dell’Orto, OCTO Telematics, Università di Modena e Reggio Emilia ed Energica Motor Company. La moto dei sogni Damon Hyperfighter (ora realtà)

Un’ultima notazione ci sentiamo di farla, perchè a EICMA 2022 è ancora possibile buttare un’occhio su una delle più rivoluzionarie proposte motocliclistiche in avanazata fase di sviluppo, ma molto lontano dall’Italia. In Canada. La moto è Damon Hyperfighter e Veielettrico ha già scritto più volte delle sue prestazioni e delle sue caratteristiche teniche. Ma l’occasione di poterla ammirare dal vivo quando ormai stanno per iniziare le prime consegne (le prenotazioni sono esaurite fino a tutto il prossimo anno) non si può perdere.

