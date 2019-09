Ecomob Expo Village 2019, a Pescara fino al 15 settembre

Tre giorni dedicati all’ecologia e alla mobilità sostenibile a Pescara. La città abruzzese che ospita fino al 15 settembre la fiera ‘Ecomob Expo Village 2019’.

La fiera offre un menù a base di mobilità sostenibile, cicloturismo ed ecologia ambientale. La location è quella del porto turistico Marina di Pescara considerato ad alto tasso di sostenibilità e premiato per questo con La Stella Blu del Mediterraneo.

Laboratori, workshop e test drive in e-bike

Ecomob Expo Village 2019 ha è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Camera di Commercio di Pescara – Chieti e del sostegno di Repower, Ikea e Mario De Cecco. Nel village spazio agli espositori e ad una molteplicità di attività: laboratori, workshop, dimostrazioni e soprattutto gli interessanti test drive in e-bike per chi vuole sperimentare la pedalata in elettrico.

Il convegno Città Elettriche

Oltre l’esposizione dei veicoli elettrici e l’intrattenimento sono in programma interessanti convegni come quello di sabato 14 alle 15 dedicato alle “Città elettriche”.

Il programma

L’apertura lavori è a cura del moderatore del convegno: Niccolò Della Bianca Responsabile Comunicazione e Media Relations. MOTUS-E. Poi spazio alle autorità locali con i saluti di Gianni Santilli Vice Sindaco Comune di Pescara e Umberto Di Primio Sindaco di Chieti.

Intervengono:

Giovanni Caruso Servizio Energia e Ambiente Comune di Pescara; Fabio Occhipinti Repower; Fulvio Ferrari Responsabile Comunicazione Corporate NISSAN Italia; Alessio Lorenzi Responsabile Commerciale TAUMAT srl; Claudio Bruno KAIROS srl; Pasquale Angelini Affari Istituzionali ENEL X; Mirko Laurenti Responsabile Ecosistema Urbano

Domenica: bici e ciclovie

Domenica 15 dalle 16 spazio alle due ruote con Abruzzo,

scoprilo in bici!

L’apertura dei lavori è a cura del moderatore della giornata

Filippo Catania Presidente Pescara-Bici FIAB. Il tema dell’incontro è dedicato a “Le ciclovie consolari e gli archeo ciclotour”.

Intervengono: Giancarlo Odoardi Bicitalia 6, la Ciclovia Valeria sulle tracce dell’antica consolare: un progetto fattibile; Antonio Cellitti FIAB Bicincontriamoci Sulmona La Ciclovidia di Sulmona: parte della consolare della Tiburtina e ciclotour già praticato; Ginello Cimini Gli archeo ciclotour di Green Abruzzo quando i popoli italici erano più forti di Roma.

Ingresso gratuito

L’ingresso e la partecipazione a tutte le attività sono gratuiti per tutti i visitatori che si registreranno presso il desk principale. Gratuito anche il parcheggio adiacente al village. Per maggiori informazioni un click sul link.