Ecologista va bene, ma scemo no: io torno all’ibrido

Ecologista va bene, ma scemo no: il lettore tornerà all’ibrido a causa dell’eccessivo costo delle ricariche alla colonnina. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Caro ricariche: così salterà il piano di elettrificazione

“Si gira sempre attorno al problema, ma se la corrente la paghi alla colonnina dai 0,65 cent a un Euro kWh, come si pretende che dopo aver pagato la macchina più della sorella a combustione si deve spendere di più anche per fare il pieno. Ecologista va bene, ma scemo no. Gli incentivi solo su rottamazione, forse, e carburante più caro sono un mix che farà saltare il piano di elettrificazione. Io ad agosto torno tutto ibrido, contro voglia. Almeno per tre anni sperando che in quel tempo qualcosa migliorerà„. Gian Luca De Mattini

Caro lettore, non siamo tutti scemi

Risposta – Ci permetta il lettore: chi come noi viaggia in auto elettrica sarà anche ecologista non è affatto scemo. Anzi. Magari ha la possibilità di ricaricare in garage (nel qual caso spende la metà di un qualsiasi ibridista) oppure ha l’accortezza di studiare le diverse soluzioni tariffarie e scegliere caso per caso la migliore (nel qual caso pareggia agevolmente i costi di una ibrida). Strano che lei, lasciandoci intendere di possedere oggi un’auto elettrica, non lo sappia.

Di certo le cose miglioreranno sotto tanti punti di vista, e in questo le diamo ragione. Le diamo ragione anche quando si lamenta degli eccessivi costi della ricarica alle colonnine pubbliche, considerando che fino al 2023 le tariffe (con abbonamento mensile) erano esattamente la metà di oggi. Questo non aiuta la transizione, e Vaielettrico lo scrive di continuo (ultima volta ieri).

Tuttavia nemmeno far marcia indietro o saltabeccare da una motorizzazione all’altra seguendo la volatilità dei prezzi, ci sembra una gran pensata. Con quello che sta succedendo nel mondo chi le dice che in agosto non si ritroverà con la benzina a 2 euro al litro?

