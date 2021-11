ECOdolomitesGT 2021: pronti al via (25/27 novembre)

C’è tempo fino alle 23.59 di venerdì 19 novembre per iscriversi all’ECOdolomitesGT 2021, l’e-rally di regolarità e consumo riservato ai soli veicoli elettrici. Appuntamento per la gara vera e propria al 25, 26 e 27 novembre.

La partecipazione alla manifestazione è valida per l’International FIA E-Rally Regularity Cup 2021 e l’ecorally di regolarità per il Campionato Italiano ACI-Sport Green Challenge Cup. Un campionato internazionale e uno italiano che, proprio sulle Dolomiti, tagliano il traguardo finale.

Il percorso abbraccerà il Trentino, il Veneto e l’Alto-Adige, con partenza e ritorno a Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. Alle competizioni possono prendere parte vetture omologate per la normale circolazione stradale. Strade aperte a tutti e tutte.

L’ equipaggio per ogni veicolo deve essere formato da due persone in possesso di patente di guida e di certificato idoneo all’attività sportiva non agonistica.

I numeri

Nei tre giorni di manifestazione le auto in gara percorreranno un totale di 411 chilometri, con un massimo di circa 200 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. Previste otto prove speciali per un totale di 171 chilometri, durante le quali i driver dovranno cimentarsi nel mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti.

Ricaricare le auto elettriche

Tutte le auto elettriche verranno caricate nel medesimo “charge-park” che offre energia elettrica da fonte rinnovabile. Energia Doc visto che viene prodotta in loco.

I premi

I concorrenti verranno premiati con punti validi per i due campionati, FIA e Aci Sport, e con i trofei ricavati dagli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia del 2018. Un modo per omaggiare i luoghi in cui si svolge la manifestazione e ricordare una conseguenza locale del cambiamento climatico.

Oltre ai premi di rilevanza “federale” – ossia dedicati ai primi tre piazzamenti nelle rispettive gare di campionato FIA e ACI-Sport – si conferirà l’ECOdolomitesGT – Tesla Club Italy Special Prize, dedicato ai migliori piazzamenti generali tra i membri del Tesla Club Italy che aderisce ufficialmente alla manifestazione.

Nella classifica nazionale ACI-Sport – partecipazione allargata, oltre alle elettriche, anche alle vetture ibride a gpl, metano e biometano – verrà conferito, invece, l’ECOdolomitesGT – Ecoverso Special Prize, dedicato ai partecipanti alla manifestazione membri dell’Associazione di eco-drivers Ecoverso.

Il programma

Fulcro logistico della manifestazione sarà l’EDGT Charge-Park, Primiero San Martino di Castrozza, in via Fiume (Piazza del Municipio). Qui si svolgeranno giovedì 25 novembre dalle 9:30 alle 14 le verifiche amministrative e tecniche e da qui partirà, alle 17, la prima auto.

La prima vettura taglierà il traguardo sabato 27 novembre alle 12:00, nel centro della frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park.

La cerimonia di premiazione è prevista per sabato 27 novembre alle 21 al Palazzo delle Miniere di Primiero San Martino di Castrozza.

Per informazioni vedere al sito www.ECOdolomitesGT.org o scrivere alla mail info@generalbioconcept.net

