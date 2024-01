Ecco la Tesla di Polstrada, un bando green per la polizia locale

Presentata la Tesla destinata alla Polstrada veneta, acquistata con un bando pubblico, che entrerà in servizio quest’anno. Ma non finisce qui. Anche la polizia municipale lombarda viaggerà con veicoli a basse emissioni.

Tesla scelta con un bando di Concessioni Autostradali Venete

Cresce la scelta elettrica tra gli operatori della sicurezza. Abbiamo annunciato la Tesla Model X (leggi qui) destinata alla polizia stradale in servizio sull’autostrada A4 tra Venezia e Padova, ora è stata presentata pubblicamente. Come fanno sapere da Concessioni Autostradali Venete è stata “acquistata da Cav nell’ambito di una gara d’appalto“.

Una scelta voluta, come quella del Comune di Sennori in Sardegna (leggi qui). “La Tesla permetterà di implementare i servizi di controllo e sicurezza sulle tratte di competenza (A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo), attraversate ogni giorno da 210 mila veicoli“.

Si tratta di un test: “La proposta di introdurre, in via sperimentale, un veicolo elettrico per i servizi di polizia stradale era stata presentata da Cav al Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di mettere su strada un mezzo comunque in grado di eseguire tutti i servizi garantiti oggi dalle auto di pattuglia con motore endotermico. La scelta, ricaduta poi su Tesla, consente di affiancare alle necessità operative di un veicolo della Polizia Stradale, con dotazioni, impianti e allestimenti speciali esterni ed interni, l’aspetto ambientale perseguito dalla società, impegnata da tempo nell’aggiornamento del proprio parco mezzi con nuovi veicoli a zero emissioni, in particolare con trazione elettrica“.

Un esempio chiaro: “La Mobile Control Room, la sala operativa mobile di Cav altamente tecnologica e completamente elettrica, in grado di replicare sul campo tutte le funzionalità del Centro operativo di Mestre“.

Ma si elettrifica anche l’autostrada con le stazioni di ricarica

Va bene decarbonizzare la flotta, ma sicuramente è più richiesta dagli utenti la rete di punti di ricarica.

Su questo punto da Cav informano: “Insieme all’elettrificazione dei propri veicoli e di quelli della Polizia Stradale, Cav sta implementando anche i punti di ricarica, sia nella propria sede di Marghera, alla barriera di Venezia Mestre, che lungo la rete gestita, con colonnine a servizio dell’utenza previste in corrispondenza delle uscite autostradali di Padova Est, Spinea e Preganziol, tutte fruibili H24 e accessibili anche dalla viabilità ordinaria. Postazioni di ricarica rapida saranno presto disponibili anche nelle aree di servizio di Arino Est ed Ovest e Marghera Est“.

“L’entrata in servizio di questo mezzo – spiegano la presidente di Cav Monica Manto e l’Ad Maria Rosaria Anna Campitelli – risponde a due importanti obiettivi di Cav: da un lato la sostenibilità ambientale, che ormai coinvolge tutte le attività aziendali, dall’altro l’efficienza tecnologica, in questo caso al servizio della sicurezza sulle nostre autostrade“.

Il bando green per la polizia municipale lombarda

Obiettivo green ed elettrico. Quello di un bando della Regione Lombardia che ha messo a disposizione di Comuni e altri enti locali un milione e mezzo di euro. Risorse destinate all’acquisto di auto, moto, scooter, ebike ma pure unità mobili attrezzate, veicoli per unità cinofile, droni e barche green. Anche elettriche, si spera, come permette il bando.

Il contributo può variare dal 50 all’80% del progetto approvato, con un importo compreso tra 20mila e 50mila euro. C’è tempo per chiedere i preventivi e scrivere i progetti. I termini per la presentazione delle domande, aperti l’8 gennaio, si chiuderanno alle 12 del 9 febbraio 2024. Per maggiori informazioni clicca sul link.

