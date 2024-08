Eboat: sfida tra Will Smith, Nadal e Brady a Como (23/24 agosto)

In eboat per una sfida tutta elettrica tra Will Smith, Rafael Nadal e Tom Brady a Como (23/24 agosto). Stiamo parlando di E1 Lake Como GP che si svolgerà a Cernobbio all’interno dell’ UIM E1 World Championship, il campionato al mondo di imbarcazioni da regata completamente elettriche.

Alta velocità in elettrico con le eboat nel del Lago di Como, a Villa d’Este.

Nel Lago di Como scendono in acqua nove team dell’ E1 in lizza per diventare campioni di velocità su acqua in elettrico.

L’E1 oltre che nel Lago di Como si disputa in altre location come Monaco, Venezia e Puerto Banús. A fare da testimonial e ambassador dei protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’economia, a iniziare da Will Smith, Rafael Nadal e Tom Brady.

L’E1 è il campionato mondiale di imbarcazioni da corsa elettriche con il timbro della Union Internationale Motonautique(UIM), l’ente internazionale di tutte le attività di motonautica. La versione elettrica ha l’obiettivo di sostenere l’innovazione tecnologica e di sensibilizzare sulla decarbonizzazione del settore nautico.

Il campionato vedrà protagoniste fino a 10 squadre e 20 piloti, tra donne e uomini. Gli ospiti e gli spettatori potranno seguire la gara dai giardini di Grand Hotel Villa d’Este.

