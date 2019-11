E-bike: i giorni di Eicma 2019

FLOW è la nuova linea di eBike Whistle per vivere la strada. Il kit elettrico è FAZUA EVATION 1.0 completamente integrato nel telaio. Il motore è da 250 W, la coppia massima di 60 Nm e la batteria, facilmente rimovibile con un “click”, da 255 Wh.

La prima e-bike Harley Davidson

Una e-bike tutta fatta in casa per l’esordio nella pedalata elettrica di Harley Davidson. Non ha scelto di avvalersi di un costruttore esterno infatti. Non ci sono al momento specifiche tecniche, in quanto si tratta di prototipi per uno studio preliminare. È chiaro però che il target, almeno per ora, non è quello sportivo quanto piuttosto la mobilità urbana.

Sembra che in questa prima fase Harley-Davidson si sia concentrata sulla ricerca di un design distintivo, puntando anche su componenti talvolta scartati in altri ambiti, come il motore hub nella ruota posteriore. Al momento i modelli sono due. Punk, con motore centrale, design particolare, e Primo, a sua volta declinato in versione maschile e femminile senza tubo orizzontale.

Niu sul carro delle e-bike a Eicma

Anche Niu, che produce mezzi elettrici di ogni tipo e corre in Formula E, arriva con le sue e-bike. In realtà va aspettata fino al 2020 Aero EB-01. Dotata di motore Bafang sviluppato in collaborazione con Shimano. La potenza nominale è di 250W, con un’autonomia stimata tra i 100 e i 120 km a seconda del livello di assistenza scelto.

Numerosi gli accorgimenti di una bicicletta pensata per gli spostamenti urbani. Parafanghi, il portapacchi a cui appendere le borse, e una presa USB accanto al blocchetto d’avviamento a cui collegare e ricaricare lo smartphone. Il display sul manubrio riporta le informazioni sulla velocità e l’autonomia residua della batteria.

Il telaio è collegato alla forcella posteriore con un doppio ammortizzatore, mentre all’anteriore abbiamo una forcella regolabile. L’impianto frenante è a disco, prodotto da Magura. La Aero EB-01 arriverà in Italia il prossimo anno, a un prezzo consigliato di 1.899 euro, con garanzia di due anni per motore, batteria e IOT.

E-mtb Ducati sbarca a Eicma

Lo avevamo annunciato ed eccole qua: le nuove e-mtb di Ducati. Look potente e aggressivo e massima leggerezza. La gamma Ducati by Thok si aggiorna con nuovi modelli di e-MTB e Trekking con la MIG-RR Limited Edition, la MIG-S e la E-Scrambler.

L’Enduro “pronto gara” con migliori componenti e una seconda batteria e relativo zaino Evoc E-Ride per trasportarla comodamente. La Ducati MIG-RR Limited Edition in 50 esemplari numerati è dotata di componenti esclusivi. 150mm di escursione all’anteriore e 140mm al posteriore.

Le sue geometrie sono studiate per affrontare con sicurezza sia le salite più impegnative che le discese più accidentate. Motore Shimano Steps E8000 con batteria Shimano da 504Wh posizionata al di sotto del tubo obliquo per migliorare la maneggevolezza. Costa 4.699 euro.

Immancabili e-bike Italwin

Italwin sempre presente a Eicma anche nel 2019 con tutta la sua gamma di e-bike dal prezzo umano e dalla qualità garantita. Al padiglione 105 mostra tutta la sua linea di prodotti. Dalle foldable fino alla Prestige, top di gamma. PRESTIGE, appartiene al segmento premium della linea Urban.

È concepita per chi desidera avere una bicicletta a pedalata assistita leggera, facilmente manovrabile, con una posizione di guida comoda. 5 livelli di assistenza selezionabili dal computer di bordo LCD retroilluminato, freni a disco anteriore e posteriore e ruote da 26 (versione unisex) e 28” (versioni man e unisex): tutti accessori standard che permettono di vivere la quotidianità urbana in modo confortervole ed elegante. In Fiera il marchio del gruppo bolognese Five ha sfoggiato anche una nuova e-bike urban dall’aspetto imponente, tant che è stata battezzata Biciclone. (nelle foto)i