Una e-bike al Black Friday

Black Friday fa rima con e-bike. Quest’anno sono tante le offerte che si trovano on line. Ecco le guida agli acquisti di Vaielettrico.

Il Black friday degli acquisti, soprattutto on-line, non dura certo il tempo di un giorno. Alcune super offerte sono già partite, me la gran parte prenderà il via lunedì 25 e proseguirà almeno un’altra settimana. Non molti sanno ad esempio che il picco di offerte su internet in America si trova lunedì 2 dicembre, quello che viene chiamato il Cyber Monday.

E-bike al black Friday Brinke

Ce n’è per tutti i gusti: dai modelli più adatti alla città, a quelli pensati per i più sportivi o per chi invece cerca un’estetica ricercata nella propria e-bike.

Ma non solo i modelli storici – come Golden Gate, Indipendence, Raptor – ade essere protagonisti. Questo Black Friday è dedicato anche agli accessori che subiranno una riduzione rispetto al prezzo standard.

Come godere dello sconto di Brinke? Basta andare sul sito dell’azienda e scegliere tra le varie offerte che promettono sconti fino al 30%. Gli sconti son già partiti e c’è tempo fino al 30 novembre.

Per fare un esempio il modello di e-bike da città Metropolitan costa 1.679 euro invece che i soliti 2.399. Non male per una bici da 125 chilometri di autonomia con motore e batteria Shimano da 420 Wh. Ma la possibilità di scelta è ampia tra modelli da trekking e off road.

Nilox per Black Friday

Particolarmente attiva l’azienda leader nelle e-bike pieghevoli Nilox. In giro per il web e anche sul sito dell’azienda ci sono diverse offerte per risparmiare centinaia di euro su bici già piuttosto a buon mercato. Su Amazon la settimana del Black Friday inizia lunedì 25 novembre e dura fino al 2 dicembre.

Ad esempio la Nilox Doc X2 Plus è disponibile su Amazon a 585 euro con risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino.

Il black friday di Juiced

L’americana Juiced, che produce e-bike ma anche moto elettriche, per il Black Friday fa le cose in grande. Super sconti su tutti i modelli. La loro e-bike avventurosa con assistenza da 25 km all’ora, CampScrambler, a 1399 dollari in meno rispetto a 2199. C’è lo stesso accordo sulla sua controparte a tema urbano City Scrambler.

Gli appassionati di e-bike fat potrebbero voler guardare il RipCurrent S (da 2499 a 2199 con sconto di 300 dollari) o il RipCurrent (da 1899 a 1699 dollari). Per qualcosa di più adatto alla città il CrossCurrent X (da 2499 a 2199 dollari) o CrossCurrent S2 (da 1899 a 1699 dollari).

Ogni modello è stato realizzato con un telaio in alluminio e un design stile moto con sella molto lunga, la forcella è ammortizzata, la batteria agli ioni di litio ha una capacità di 52V, 13Ah o 19A. Sul manubrio è presente il display Advanced Matrix LCD per il controllo dei vari parametri della e-bike. Sul davanti è presente pure una luce a led da 1050 lumen. Per quanto riguarda quella posteriore invece è un optional da pagare a parte.

Negozi al Black friday e-bike

Ci sono poi i singoli rivenditori che si muovono con promozioni in proprio. Ad esempio Probike offre un 15% su tutto inserendo il codice apposito. Senza contare che ci sono anche offerte davvero interessanti. Come la Kona a metà prezzo: 1990 euro contro i 3999 di listino. La bicicletta da città elettrica KONA Dew-E ha come base la Dew. Un modello a pedalata assistita ideale per tragitti quotidiani in città come per escursioni e passeggiate del week-end.

La Dew-E è dotata del motore/batteria Bosch Performance Line. Questa assistenza si combina alla trasmissione Shimano con cassetta 9 velocità calibrata per assicurare una buona reattività all’avvio e affrontare serenamente i rilievi. Kona ha dotato la Dew-E dei freni a disco Shimano Acera.

O addirittura l’e-bike da corsa WILIER TRIESTINA Cento1 Hybrid con super sconto di 1000 euro sui 5000 di listino. Le uniche differenze rispetto a una bicicletta tradizionale sono la batteria da 250 watt sul down tube e la ruota posteriore con mozzo Ebikemotion. Il motore ha un’autonomia tra 1.000 e 2.000 metri di dislivello positivo. La Cento1 Hybrid è montata con il gruppo Shimano Ultegra R8020, i freni a disco idraulici e le ruote Miche Race Axy. È possibile collegare la bicicletta allo smartphone con l’applicazione Ebikemotion.

Diruvo on line

Ma c’è anche Diruvo a trasformare il Black Friday un una Black Week, una settimana di sconti su biciclette, bici elettriche ed accessori per bici delle migliori marche come Atala, Montana, Ferrari, Whistle, Carraro. Sconti dal 20% al 30% su decine di e-bike.

Continuate a seguire Vaielettrico per gli aggiornamenti sugli sconti più interessanti.