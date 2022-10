E-trattore Monarch prodotto da Foxconn a 58.000 dollari

Per i trattori elettrici non è più tempo di prototipi. Foxconn ha firmato l’accordo per produrre i veicoli e le batterie per Monarch che entrerà sul mercato con un mezzo a guida autonoma da 10 ore di autonomia, batterie rimovibili per lavorare 24 ore su 24 e un prezzo base da 58mila euro.

Produzione in Ohio nell’ex stabilimento General Motors

Il contratto prevede la produzione in Ohio, in uno stabilimento, in precedenza della General Motors, che Foxconn ha acquisito da Lordstown Motors.

Chi è Foxconn? E’ un’azienda del gruppo Hon Hai Technology Group, una potenza mondiale taiwanese e la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per gli OEM in tutto il mondo. Lunga e ricca la lista dei clienti: Amazon, Apple, Dell, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia e tanti altri marchi globali. Un’esperienza trasversale: dagli iPhone alle console e oggi sempre più orientata ai veicoli elettrici.

Il gigante internazionale alla fine del 2021 ha acquistato dalla startup di veicoli elettrici Lordstown Motors, in difficoltà economica, lo stabilimento in Ohio. L’obiettivo è quello di portare ad una produzione su larga scala del pickup Endurance della giovane impresa che però non naviga in buone acque. Nello stesso stabilimento si assemblerà un modello della Fisker. Il centro si candida, quindi, a diventare un hub per veicoli elettrici.

Monarch il trattore da 58mila dollari

Abbiamo scritto più volte su Monarch già dalle prime presentazioni (leggi qui). I test sono stati ritenuti promettenti da Cnh che ha acquisito azioni della startup (leggi qui) fondata da un gruppo di giovani tra cui un discendente di una famiglia italo-americana, marchigiana per la precisione, produttrice di vino in California.

Vediamo i dati tecnici del trattore a guida autonoma, indicato soprattutto per lavorare sui frutteti, che parte da un interessante prezzo base: 58mila dollari. L’azienda annuncia oltre 10 ore di autonomia mentre con la veloce sostituzione della batteria “si rende possibile il funzionamento 24 ore su 24“. La ricarica a 240 V 80 A richiede 4-5 ore, motore con 70 kW di picco.

Tanta tecnologica e intelligenza artificiale fondamentale per alcune operazioni di lavoro in campo. A iniziare dallo “schermo intelligente” integrato con grafica, diagnostica e mappa interattiva in tempo reale che include informazioni meteorologiche dettagliate. A questo si associa una telecamera a 360 gradi. Se parliamo di una flotta possono lavorare in modo autonomo e contemporaneamente fino a 8 trattori. Capacità di sollevamento: oltre 1 tonnellata. Capacità di traino: 3,5 tonnellate.

Foxconn ci crede, in produzione dal 2023

La produzione commerciale della serie MK-V di Monarch inizierà nel primo trimestre del 2023 nello stabilimento Foxconn che si estende per quasi 6 milioni di metri quadri. Attualmente, Monarch Tractor sta lavorando alla produzione dei suoi trattori elettrici Founder’s Series nella sua sede a Livermore, in California.

Poche settimane fa il gruppo orientale ha presentato il trattore ai suoi collaboratori. “In qualità di più grande produttore di elettronica di consumo al mondo Foxconn è orgogliosa di collaborare con Monarch Tractor e rivelare ai nostri dipendenti dell’Ohio la prossima generazione di trattori elettrici autonomi“. Parole dei vertici di Foxconn Technology Group. “La partnership con Monarch Tractor conferma la trasformazione delle capacità di Foxconn nella Mahoning Valley“.

Ancora informazioni dal gruppo: “In agosto Foxconn e Monarch Tractor hanno stipulato un contratto di produzione a contratto (CMA) per la produzione di trattori MK-V nello stabilimento Foxconn in Ohio. L’accordo è il primo contratto di produzione di Foxconn dopo la chiusura dell’accordo di acquisto di asset (APA) di Foxconn con Lordstown Motors“. Si parte con i trattori.

Trattori per il mercato globale

La scelta di Monarch è chiara: passare ad una produzione industriale e su larga scala e non di nicchia. “La produzione dei nostri trattori MK-V presso lo stabilimento Foxconn di prim’ordine assicura che i nostri trattori continueranno a essere costruiti qui negli Stati Uniti da un team esperto di esperti con un impegno senza precedenti per la qualità e la cura“. Parole di Praveen Penmetsa, co- fondatore e Ceo di Monarch Tractor. “Siamo molto orgogliosi di collaborare con Foxconn in questo viaggio e fornire i nostri trattori a livello globale per accelerare un futuro agricolo sostenibile“.

