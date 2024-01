E se avesse ragione il signor Toyota? Ditelo…

E se avesse ragione il signor Toyota nel sostenere che è una follia pensare a un futuro fatto di sole auto elettriche? Franco ne è convinto e spiega perché. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviare a info@vaielettrico.it

E se avesse ragione il signor Toyota? Le cose che diceva oggi sono condivise da tutti

“Forse è giunto il momento di riconsiderare le critiche, anche aspre, che in passato avete rivolto al presidente della Toyota. Qualche giorno fa il signor Toyoda, così si chiama, ha fatto il punto della situazione, con un discorso molto importante di cui bisognerebbe dar conto. Sostanzialmente ha ribadito che è una follia disegnare un futuro in cui possano circolare solo le auto elettriche. E che la sua azienda continuerà a sviluppare diverse soluzioni, ibrido e idrogeno compresi. Qualche tempo fa, in preda a un’ubriacatura ideologica generale, lo si faceva passare per un discorso da ultimo dei giapponesi. Oggi sembrano invece cose ovvie, che anche i maggiori concorrenti occidentali condividono. Non pensate che sarebbe il caso di rettificare la vostra linea? Ammettere di avere sbagliato non può che farvi onore“. Franco Andreani

Restiamo dell’idea che sull’elettrico abbia sbagliato, sul resto vedremo…

Risposta. Restiamo convinti che sull’elettrico Toyota abbia sbagliato, sottovalutando lo sviluppo di un mercato in cui la presenza del gruppo giapponese è tuttora insignificante. E quello che abbiamo criticato è stata soprattutto la spregiudicata azione di lobby che Toyota ha svolto contro le auto a batterie, soprattutto negli Stati Uniti. Oggi Akio Toyoda dice che le elettriche non supereranno mai il 30% del mercato mondiale. E che il restante 70% sarà costituto da auto ibride, fuel cell o direttamente a idrogeno. Sull’idrogeno per le auto continuiamo a nutrire seri dubbi e finora il mercato ha dato torto agli sforzi di Toyota in questa direzione, vedremo. L’imprenditore giapponese sostiene poi che le auto tradizionali sopravviveranno perché non sarà la politica a decidere, ma i clienti con le loro preferenze di acquisto. È un’affermazione discutibile: se non fosse stato il potere politico a decidere, in Europa saremmo ancora fermi alle Euro 0, invece delle Euro 6-7 di cui parliamo oggi, un disastro. Infine: Toyoda ha annunciato che Toyota sta lavorando un nuovo concetto di motore, nel nome della neutralità carbonica. Siamo ansiosi di sapere di che si tratta e quando sarà il momento ne parleremo senza alcun pregiudizio.

