E Raid: 1000 km in 4 giorni (22/26 giugno)

Con E Raid aumentano le manifestazioni dedicate alla mobilità elettrica. L’appuntamento è fissato dal 22 al 26 giugno 2022 e prevede la percorrenza di 1000 chilometri in quattro giornate.

L’iniziativa prevede quattro percorsi dove verranno rilevati i consumi di energia delle singole vetture: “Al fine di evidenziare le strategie e l’abilità degli equipaggi nell’esaltare le proprie doti ottimizzando l’efficienza energetica del mezzo“. Come sempre durante questi eventi la filosofia non è la velocità ma la gestione dei consumi. Non è una competizione.

Itinerari elettrici nel Rinascimento italiano

E Raid vuole essere anche una vetrina turistica. I partecipanti attraverseranno le piazze che “hanno reso al mondo l’immagine dello splendore rinascimentale italiano“. Un modo per scoprire con i benefici della mobilità i tanti monumenti e siti artistici e culturali italiani.

Ogni tappa prevede una percorrenza compresa tra 166 e 288 km per un totale di circa 1000 km nei 4 giorni. Ai partecipanti verrà fornito un roadbook al quale dovranno attenersi per transitare dai punti di controllo previsti. La ricarica avverrà tramite una card solo presso le colonnine indicate dall’organizzatore.

Ecco alcune indicazioni fornite dall’organizzazione di E Raid: “Gli equipaggi avranno la facoltà di gestire i tempi di percorrenza lungo l’intero tragitto, senza tralasciare le opportunità turistico-culturali, che verranno illustrate e suggerite dall’organizzazione.

Ai fini di una lettura dei dati rilevati, basata sulla capacità dei conduttori, di massimizzare l’efficienza del mezzo, contenendo il consumo di energia e i tempi di ricarica, le vetture verranno suddivise in due categorie: batteria con capacità fino a 45kWh e oltre 45 kWh“.

Iscrizioni dal 15 aprile al 24 maggio

C’è tempo per pensarci. Chi vuole partecipare può infatti iscriversi dal 15 aprile al 24 maggio ed è già disponibile il regolamento (al link) mentre è in fase di preparazione il programma. Tra i partner importanti aziende italiane mentre per l’iscrizione basta cliccare sul link.

