E la Seat Mii come va? Il racconto di Bruno

“ Ero proprietario di una Yaris Hybrid utilizzata pochissimo, 19.000 km in 7 anni. Ho considerato i costi fissi, bollo, assicurazione, tagliando annuale e svalutazione dell’auto, oltre naturalmente al costo del carburante. Ma non potendo rinunciare definitivamente all’uso dell’auto perché la zona dove abito non è asservita da un servizio di trasporto decente, ho valutato delle alternative. Fra cui l’acquisto di un’auto elettrica . Considerando il poco utilizzo previsto (fare la spesa e piccoli spostamenti di necessità), ma con i dubbi per la grossa novità dell’auto elettrica, ho visitato diverse concessionarie. Scartate auto troppo grosse e impegnative per i miei bisogni, sono andato presso un concessionario Seat per vedere una Mii Elettrica. Visto che l’auto poteva fare al caso mio, ma ancora indeciso se comprarla definitivamente, ho solo versato un anticipo. E con piccole rate mensili per tre anni me la sono aggiudicata, con la riserva se poi riscattarla o restituirla “ .

“ Le mie considerazioni dopo un anno e mezzo di utilizzo?

Innanzitutto la fortuna di avere trovato una delle ultime Mii elettrica disponibili, prima che la togliessero dal mercato. Per me le offerte attuali non sono all’altezza per potenza e prestazioni e costo. L’auto è imbattibile per prestazioni qualità e prezzo: ora anche la Volkswagen a rimesso sul mercato la UP elettrica, ma ad un prezzo più alto. In Lombardia non si paga il bollo auto a vita, ho un impianto fotovoltaico per qui ricarico direttamente in garage a costo zero, non devo fare costosi tagliandi annuali…Insomma, la questione economica è stata risolta alla grande. L’utilizzo dell’auto si è rilevato piacevolissimo, scattante all’occorrenza con una guida piacevole e silenziosa. Nessuna ansia di ricarica, basta sapersi programmare per ciò che si vuole fare. L’unica accortezza è che, abitando in montagna, per fare i 10 km di salita per arrivare a casa, devo avere una carica della batteria di almeno 50 km. Che poi recupero in toto quando ridiscendo “ .

“Il futuro non si ferma con rancori o fake news”

“ La mia conclusione è che, al termine dei 3 anni di rate vedrò di riscattarla con la rata finale definitivamente, perché ho fugato i dubbi che avevo. Se qualcuno vuole accettare dei consigli, per quanto possano valere, sono di ponderare bene ciò che uno vuole fare della sua auto. E quali sono le proprie necessità: è inutile avere un’auto termica con 5/600 km di autonomia per essere sempre al distributore a fare rabbocchi di 10/20 euro visto il caro carburante. E agli scettici è che da sempre le novità hanno suscitato reazioni contrastanti e contrarie, ma questo è il futuro e che il futuro non si ferma con rancori e fake news “ .

